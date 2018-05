Dividida por las armas, Santa Fe intenta recuperarse

Santa Fe, Tx.— Después de una semana de tranquila introspección luego de la masacre que cobró la vida de 10 personas en una escuela de este lugar, algunos estudiantes están empezando a salir de una tristeza muda e impactante para solucionar lo que consideran es el centro del problema: La inacción del país para prevenir la penetrante violencia de las armas.Lo están tratando de una manera ligera por temor a molestar a una comunidad en este momento tan particularmente sensible, en un lugar donde las armas de fuego están inmersas en la cultura, y forman parte de su vida.Han visto la división que provocó el activismo relacionado con la masacre escolar en Parkland, Florida, y los iracundos debates públicos en los últimos meses.Claramente han evitado discutir sobre el control de las armas y han preferido enfocarse en la “seguridad” de las mismas como una manera de demostrar que no quieren quitarles las armas a sus paisanos texanos.Sin embargo, están totalmente convencidos de que es necesario hacer algún tipo de cambio para impedir la matanza de más estudiantes.“La verdad es que cualquier cosa que estamos haciendo como sociedad no está funcionando”, comentó Megan McGuire, de 17 años, quien estudia el penúltimo año en Santa Fe High School, al hablar este viernes públicamente en un evento en Houston con miembros de Marchemos por Nuestra Vida, un grupo de jóvenes que inició ese movimiento después del tiroteo ocurrido en febrero en Parkland.“La inacción no es una opción. Debemos hacer algo y debemos hacerlo bien”, agrega.Aunque los que están asociados con el movimiento de Parkland vieron otra oportunidad para buscar el cambio y ganar impulso para el control de las armas debido al ataque perpetrado en Santa Fe, los tiroteos mostraron la realidad de que cada comunidad escoge cómo pasar su duelo –y responder– de una manera diferente.Los organizadores empezaron a aparecer en Santa Fe –algunos fueron enviados por la Campaña Brady para Terminar con la Violencia de las Armas, un grupo que está a favor del control de las armas– casi inmediatamente después del tiroteo de la semana pasada en un esfuerzo sutil para consolar, ofrecer ayuda y discutir la política sobre el tema.Estudiantes de Parkland y otros activistas se unieron pero han mantenido cierta distancia, ante la percepción de una tibia recepción.Ha habido poco apoyo para el llamado a un control de armas en este poblado rural de Texas.Muchos no culpan a las armas de la tragedia, ya que a este tiroteo en particular le faltaron las obvias señales de advertencia y la sospecha de que alguien debió haber hecho algo más para prevenirla.Santa Fe ha estado lamentándolo en privado, lo cual es una respuesta más típica de tales tiroteos que el brote de activismo que ocurrió después de lo sucedido en Parkland.“Yo creo que hicimos de Parkland la nueva norma de tiroteos masivos, aunque Parkland fue la excepción”, comentó Marcel McClinton, organizador de Marchemos por Nuestras Vidas de Houston, quien viajó a Santa Fe con un estudiante activista y miembro de la Campaña Brady.En el 2016, McClinton sobrevivió al tiroteo ocurrido afuera de su iglesia, en donde un atacante disparó 200 tiros, matando a una persona y lesionando a seis, incluyendo a dos oficiales que aplican la ley.Señaló que la congregación cerró filas después de eso. “Yo creo que la respuesta de Santa Fe es normal”.Los cuatro estudiantes de Santa Fe que hablaron el viernes dijeron que los dos lugares tienen poco en común a pesar de compartir el mismo pesar.“Nosotros no somos Parkland y no queremos ser comparados”, comentó Kennedy Rodríguez, de 18 años, quien estudia el último año en la preparatoria.“Somos adultos jóvenes que estamos usando nuestra voz, lo cual es increíble e inspirador y aunque compartimos ciertas cosas, somos diferentes”.Los estudiantes de Santa Fe han estado en contacto vía mensajes de texto y en las redes sociales con estudiantes de Parkland, quienes les han ofrecido su apoyo y asesoría en temas que incluyen cómo pasar su duelo mientras están bajo los reflectores de los medios de comunicación.Los estudiantes de Texas apoyan la revisión de antecedentes de los miembros de una familia que sea dueña de armas, que haya en la casa lugares obligatorios para guardar las armas –tales como cajas de seguridad o colocarles candados a los gatillos– además de financiar una investigación sobre la violencia de las armas.“Es muy importante para mí”, comentó Bree Butler, de 18 años, quien estudia el último año de la preparatoria. “Nadie merece pasar por esto”, dice.Los puntos de vista de Butler sobre el control de armas son muy conocidos en este lugar. Desde hace tiempo ha enviado tweets a los políticos y activistas que están a favor de las armas.Sus puntos de vista quedaron reafirmados después de lo ocurrido en Parkland y decidió asistir a la manifestación de Marchemos por Nuestras Vidas en Houston, después de una amenaza que ocurrió en Santa Fe High School en febrero, un incidente que dio lugar a que la escuela cerrara sus puertas durante unas horas.Aunque no todos sus compañeros están de acuerdo con ella, han respetado sus puntos de vista y lo seguirán haciendo. Butler comentó que ha visto en su familia un modelo de seguridad en las armas. Su padre las tiene guardadas en una caja fuerte en su casa, pero ella desconoce el código para abrirla.“Toda la gente de Santa Fe tiene armas”, comentó Butler, haciendo notar que apoya totalmente la Segunda Enmienda. “Hay una reacción diferente debido a eso”, afirma.Butler y otros estudiantes de Santa Fe participaron en la Caminata Escolar Nacional del 20 de Abril, que organizaron estudiantes de Parkland y otras personas para presionar para que haya leyes para el control de armas, en el décimo noveno aniversario de la masacre en Columbine High School, situada en Littleton, Colorado.Estudiantes de Parkland y grupos que están a favor del control de armas han tratado de hacer de la votación la piedra angular de su movimiento, McGuire considera que los funcionarios electos que no han tratado de promulgar cierto tipo de seguridad con las armas necesitan ser despedidos de su puesto, a través de una votación.“Quiero agradecerles a todos por sus pensamientos y oraciones, son muy necesarias y apreciadas. Pero tengo algo qué decirles a los funcionarios electos que piensan que no hacer nada es aceptable”, dijo McGuire.“Creo que si no haces nada, no podrás ser electo. Mi generación se encargará de eso”, advierte.Grupos que están a favor del control de las armas observaron cautelosamente a Santa Fe después del tiroteo. McClinton y Matt Post, de 18 años, originario del Condado Montgomery en Maryland, arribaron horas después del tiroteo.Llegaron a la comunidad con ofertas de apoyo, que iban desde la conversación, comida, hasta perros utilizados en la terapia. Nunca se supo cómo llegaron allí: Brady lo envió como parte de su Equipo ENOUGH, un grupo de jóvenes que se enfoca en involucrar a compañeros de su edad.“No estuve allí para difundir la política”, dijo Post. “Realmente no mencioné el control de las armas, a menos que alguien lo hiciera”.Post mencionó que debido a que en el tiroteo de Santa Fe se utilizaron dos armas que son muy comunes –una escopeta y una pistola–, en esta ocasión no hubo el mismo coraje relacionado con las armas.En Parkland y en otros muchos tiroteos masivos, los activistas que están a favor del control de las armas de inmediato tomaron la ofensiva en contra de los rifles de asalto semiautomáticos que usaron los atacantes, esa táctica no funciona aquí.“Así que, creo que las circunstancias son diferentes, y en esas diferentes circunstancias hay diferentes exigencias políticas”, dijo Post.