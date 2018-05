Se 'prende' el Centro... al ritmo de Neon Desert

Amantes del Neon Desert Music Fest se deleitaron al contar con el refugio que brindó un día nublado, ante la oleada de calor que azota a la Ciudad del Sol.El festival de fin de semana arrancó con estilo e hizo retumbar los edificios de la zona Centro. Celebrando su octava edición, el festival ya forma parte de una tradición en El Paso y reúne a miles de amantes de diversos géneros musicales.“Es la primera vez que vengo aquí al festival, hace calor pero todo está bien, hay mucha gente y yo quiero ver a Martin Garrix, es mi DJ favorito”, dijo Ashley Sapién, paseña que está emocionada de que habrá música electrónica en este festival, ya que el otro festival de música electrónica, Sun City, fue cancelado.Ángela Pérez, residente de Tucson, Arizona, se ganó un par de boletos y viajó hacia El Paso para conocer Neon por primera vez. Su experiencia ha sido positiva y esperó con emoción las bandas Little Jesus y Lecrae. “Y también queremos ver a Lil Wayne porque es un ícono del rap”, contó.Con cinco escenarios y 31 bandas en el primero de los dos días del ‘Neon’, había música para cada uno de los gustos, desde hip-hop, electrónica, reggaetón, rock y demás.También participarán los íconos locales del rock ‘At The Drive In’, quienes se reencontraron el año pasado después de haber hecho una pausa desde 2001. Los hijos pródigos de El Paso regresan al escenario para dejar en claro por qué son un orgullo fronterizo.Hoy domingo participará el grupo de rock mexicano Café Tacvba, que promueve su más reciente álbum ‘Jei Beibi’, luego Farruko moverá cuerpos con su sonido y finalmente la noche cerrará con los sonidos electrónicos de Dillon Francis.Neon cuenta con todas las necesidades y comodidades de un festival de esta escala, las estaciones de agua y el ‘splash pad’ del Parque San Jacinto fueron de las atracciones principales.El arte no se quedó atrás, obras de artistas locales y regionales decoraron la zona Centro y sirvieron de fantásticos fondos para los ‘selfies’ y fotos de recuerdo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.