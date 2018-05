El Paso— Frenar el cruce a pie de personas “inadmisibles” a Estados Unidos ha generado una nueva modalidad operativa de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).Desde mediados de la semana, los oficiales operan a la mitad del puente internacional Ysleta-Zaragoza resguardados bajo un toldo azul.De acuerdo con usuarios del cruce fronterizo, los agentes apostados ahí piden a los peatones mostrar sus documentos válidos de ingreso al país –visa, pasaporte, residencia, entre otros–, antes de llegar a la caseta de inspección en el edificio del puerto de entrada.De acuerdo con Rubén Jáuregui, vocero de CBP en El Paso, la labor de los agentes es evitar la entrada de “inadmisibles” al país, ya que la seguridad de los usuarios es siempre la prioridad de las autoridades en cada uno de los puentes fronterizos.“Están haciendo su trabajo”, dijo Eduardo Pineda, usuario del cruce. “Lo único que hacen es que te piden la mica antes, ahí en la mitad del puente”.Mediante un correo electrónico, CBP Sector El Paso, se limitó a confirmar la presencia de los uniformados a medio puente.Pese a diversos comentarios en redes sociales, describiendo la operación de la agencia federal como una forma de ‘frenar a las personas que se entregan a las autoridades de inmigración en los puertos internacionales’, o por ‘prevenir más incidentes con los llamados franeleros y demás vendedores’, CBP expresó que las razones son meramente por motivos de seguridad.Iliana Holguín, abogada de inmigración local, describe a las personas inadmisibles como quienes no cuentan con documentos legales para entrar al país, acreedores de visas de turista pero que han infraccionado las condiciones de ésta –como vivir o trabajar en los Estados Unidos–, y residentes permanentes con condenas o antecedentes penales.“Es inusual que una persona que no cuente con documentos se adentre en el puente, a excepción de aquellos que buscan pedir asilo político”, dijo Holguín.Sin embargo, comentó la abogada que en cuanto una persona se entrega a las autoridades en algún puerto internacional, se le adjunta una “orden de expulsión”, por el estatus de “inadmisible”.“Esas son las personas que están tratando de identificar, pero esto pues afecta a mucha gente, la verdad no me sorprende”, concluyó.De acuerdo con usuarios, dicha operación de la agencia a medio puente internacional Zaragoza ha estado en desarrollo desde la mañana del martes. Las autoridades no comentaron si continuarán con esta revisión ni por cuánto tiempo o si es de forma indefinida.

