Una visita a El Paso le cambió la vida a una familia juarense, luego de verse involucrada en un accidente vial que tiene postrada en la cama y con escasa movilidad a una madre y maestra de nivel medio superior. Parientes y amigos recaudan fondos para pagar la cuenta del hospital que rebasa el millón de dólares.El choque se registró el 13 de marzo, en la intersección de las calles Zaragoza y Castner, en el lado Este, cuando el vehículo en el que viajaban Karina Cecilia López Ramírez y su esposo fue impactado de frente por un Jeep Liberty que invadió los carriles del sentido contrario.“Queremos llegar a un plan de pagos o algo porque no podemos pagarle todo, es una cantidad exagerada”, enfatizó Óscar Bernal, marido de Karina.De acuerdo con la Policía de El Paso, López Ramírez circulaba rumbo al Norte por la Zaragoza mientras que el Jeep, conducido por John Schmidt, de 29 años, iba hacia el Sur por la misma calle.El peritaje señala que un tercer automóvil que venía de la calle Castner fue el que provocó el accidente al tratar de incorporarse a la Zaragoza sin cederle el paso a Schmidt.Al tratar de esquivar el choque, Schmidt terminó en los carriles del sentido contrario impactando de lleno a López Ramírez y a su esposo, mientras el tercer vehículo huía del lugar.López Ramírez, Bernal y Schmidt fueron trasladados al Centro Médico Del Sol, donde la mujer permaneció más de un mes luego de que cayera en coma por la gravedad de sus heridas. Ella presentaba fracturas en distintas partes del cuerpo, perforación de pulmón y fuertes lesiones cerebrales.Bernal explicó que durante el mes que su esposa estuvo hospitalizada los gastos médicos sobrepasaron el millón de dólares y ahora no saben cómo pagarán esa cantidad.Luego de pasar alrededor de un mes en estado de coma y pese a los diagnósticos de los doctores, hace aproximadamente dos semanas López Ramírez logró despertar, aunque sigue sin poder levantarse de la cama.“Ya abrió sus ojos pero no habla, no mueve su lado izquierdo, sólo los dedos de la mano derecha y no sabemos si nos reconoce”, relató Bernal.Explicó que debido a la deuda que se tenía, el mismo hospital les dijo que tenían que sacarla de ahí y llevarla a otro lugar.“El hospital no nos preguntó nada, sólo dijo que se iba a cierto lado para que la cuidaran porque ya no la podían tener ahí, prácticamente la sacaron”, dijo.El Diario de El Paso trató de contactar con personal del Hospital Del Sol para corroborar esta versión pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.López Ramírez actualmente se encuentra en My Grandma’s House Foster Home, donde tienen que pagar mil 500 dólares por mes, además de desembolsar el traslado de la ambulancia cada que le toca revisión médica.López Ramírez, de 38 años, era maestra del Conalep en Juárez y tanto alumnos como compañeros de trabajo han estado haciendo actividades para ayudarlos económicamente pero no ha sido suficiente para saldar su deuda.“Han hecho muchas actividades y nos han dado dinero, lo más que nos dieron fue 26 mil pesos que reunieron en una kermés pero pues no alcanzó para mucho”, indicó.Bernal comentó que ellos buscan que Schmidt pague la cuenta del hospital, pero aseguró que hasta el momento dos barras de abogados han rechazado el caso.“Queremos ponerle una demanda civil para que pague los daños de mi esposa, pero ya van dos (abogados) que nos dejan el caso y estamos esperando un tercero”, dijo.El hombre indicó que el seguro de Schmidt sólo cubriría un total de 60 mil dólares por él y por su esposa, pero no han sabido más del conductor.Bernal explicó que además de la cuenta de su esposa, aún tienen que pagar alrededor de 250 mil dólares por los quince días que él estuvo hospitalizado.Si usted desea apoyar a la familia de López Ramírez, puede hacer un donativo en la cuenta 444838833 del banco First National Bank a nombre de Miriam A. Ramírez, hermana de la mujer.