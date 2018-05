Reprende Trump a secretaria de Seguridad Interna

Washington – Hace semanas el presidente Trump empezó a reprender a la secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen en la Oficina Oval, de acuerdo con funcionarios de la administración, quejándose sobre su desempeño y culpándola por el aumento en los cruces ilegales a teritorio estadounidense.El jefe de colaboradores John F. Kelly la defendió.Luego los dos hombres discutieron acerca de Nielsen mientras ella observaba en silencio. En cierto momento, Trump señaló que con Kelly eran más bajos los números de la frontera y se preguntó en voz alta la razón de que Nielsen no pudiera registrar cifras tan buenas, según los funcionarios que pidieron no ser identificados.Conforme los cruces fronterizos vuelven a elevarse y Trump escucha una ola de críticas por parte de sus aliados conservadores, Nielsen es quien recibe la ira del Presidente sobre la inmigración, tema que el mandatario considera la razón de haber ganado en 2016 y la clave para su aprobación durante las elecciones legislativas.Esta primavera Trump la ha regañado en varias ocasiones, incluyendo la tan difundida junta del presente mes cuando la atacó delante de todo el Gabinete. El Presidente se ha enfurecido debido a que su gobierno ha avanzado muy poco en la construcción del muro fronterizo, mientras que sus partidarios de hueso colorado han culpado a Nielsen por no tomar mayores medidas a fin de contener a la caravana de migrantes centroamericanos cuyo avance Trump consideró reto personal.Además ha visto a Nielsen como representante de Kelly, cuya relación con el Presidente se ha deteriorado en los últimos meses. De acuerdo con varios colaboradores, Trump ha decidido que Nielsen es una republicana estilo George W. Bush, la cual en su opinión la peor clase.Nielsen se ha quejado de que trabajar con Trump es una tarea casi imposible, de acuerdo con funcionarios de la administración y otras personas con conocimiento sobre lo que piensa la secretaria, y que él no comprende los matices de las leyes inmigratorias.Varias personas familiarizadas con la situación consideran desconocerse cuánto tiempo más pueda durar la relación, pero dijeron que las tensiones ilustran la dificultad afrontada por los subordinados de Trump a los cuales se ha encomendado ofrecer en forma de políticas soluciones equiparables a sus promesas más desorbitadas.“El Presidente entiende de manera muy rudimentaria cómo es la frontera y cómo protegerla”, dijo un exempleado del Departamento de Seguridad Interna que trabajó con Nielsen. “Y ella tampoco es una de los pendencieros extremistas en el tema fronterizo a quienes Trump quiere complacer. Se encuentra en una situación imposible, en la que no hay forma de ganar”.Tyler Houlton, vocero de la dependencia, dijo que el Presidente y la secretaria se hallan “en el mismo canal” y que “cualquier acusación que indique lo contrario simplemente es falsa”.

