Este año, el cielo sobre el parque Ascárate se iluminará de colores vibrantes durante la celebración del 4 de Julio, ya que por primera vez en 13 años el parque del Condado será la sede del espectáculo de juegos pirotécnicos.La administración de la Corte de Comisionados votó a favor de contratar la misma compañía que realiza el evento en el parque Chamizal, ‘Western Enterprises’, mediante una inversión de 15 mil dólares.“Esperamos que acudan alrededor de 700 personas al parque, ya que éste es un evento que siempre hemos querido hacer, el show será en la noche pero el parque va a estar a la disposición de la gente, incluyendo el campo de golf, la alberca y el lago”, dijo David Stout, comisionado para el precinto 2.Stout afirmó que este año, el parque Chamizal no llevará a cabo la presentación tradicional del Día de la Independencia de los Estados Unidos, por lo que el Condado aprovechó para realizar el festejo en este parque público.En semanas previas a la celebración, el Departamento de Parques del Condado dará a conocer una lista detallada de eventos, precios y disponibilidad de atracciones del parque Ascarate, ubicado en la 6900 Delta Dr.El juez del Condado, Rubén Vogt, indicó que está emocionado de poder traerle a la comunidad un show de fuegos artificiales de calidad, que además contará con elementos de seguridad y será gratuito.“El Condado no ha tenido un evento como éste desde el 2005, a mí me gusta que las familias de nuestra comunidad tengan otra opción para ver los fuegos dentro de los límites de la ciudad y no tengan que viajar lejos para verlos”, agregó.El evento contará con música y camiones de comida para la mayoría de los gustos; se anticipa que el costo de ingreso será de 5 dólares por carro y no por persona, fondos que se usarán para costear el contrato con Western Enterprises y para reinvertir en la manutención de Ascarate.“Será un evento muy bonito para que todos vengan a ver los cohetes que volarán por encima del lago. Este evento tiene la posibilidad de convertirse en una nueva tradición para el Condado”, concluyó.Las reglas normales del parque estarán en efecto durante el festejo, pero se le recomienda a la comunidad que llegue con bastante tiempo para ver el espectáculo, se calcula que comenzará alrededor de las 9:30 de la noche y dure aproximadamente entre 10 a 15 minutos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.