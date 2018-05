Sin fronteras

El sentido de la inclusión ondeó en todo lo alto en el campus Valle Verde de El Paso Community College (EPCC), en el cuarto aniversario del Día Internacional de las Banderas, que celebra la diversidad de nacionalidades que existe entre sus alumnos.Al medio día de ayer se izaron 24 banderas de un mismo número de países, que fueron representados por estudiantes que portaron los trajes típicos que los identifican, en un evento donde la convivencia hizo a un lado las diferencias culturales y de idioma."En el Instituto de Lenguas de EPCC, Centro del Programa de Inglés Intensivo (EPI), tenemos estudiantes de todo el mundo, y este evento les da la oportunidad de convivir y aprender al compartir un poco de la cultura de cada uno de sus países", sostuvo Lucy Flores, coordinadora del evento.La explanada de la Villa Americana de EPCC cuenta con 24 astas, que ante la diversidad de nacionalidades resultaron insuficiente, pero no por ello decayó el entusiasmo entre los asistentes."Simplemente esto nos hace ver que el EPI de EPCC es el mejor lugar para aprender inglés, con el fin de que los estudiantes extranjeros puedan prepararse para continuar sus estudios", agregó Flores.En el Día Internacional de las Banderas se contó con la presencia de representantes de cada uno de los cinco continentes, quienes tras izar sus lábaros patrios convivieron con sus semejantes.Lo.mismo se contó con una mayoria de estudiantes de México, asi como de Honduras, El Salvador, Brasil, Argentina, Colombia, España, Portugal, China, Thailandia, Rusia, Arabia Saudita y Japón entre otros más."Llegué a El Paso para perfeccionar mi inglés, y me he sentido muy agusto por la calidez de la gente, pero al finalizar mis cursos creo que me iré a continuar en una universidad más al norte porque el calor ha sido difícil de sobrellevar para mi", dijo Nikita Mikhaylov, estudiante de economía y sistemas computacionales, quien es originario de Moscú.Mikhaylov conversó animadamente con Paul Sánchez, originario de Cali, Colombia, y por un momento intercambiaron el sobrero paisa característico de su país, con una gorra de oficial de artillería del ejército rojo que Nikita portaba con orgullo."Mi intención es perfeccionar mi inglés y continuar los estudios de arqueología, todo con el fin de regresar y ejercer en mi país", dijo el parse que vestía la camisa oficial del seleccionado de fútbol de Colombia."Llevo en mi sangre el ser colombiano, y a pesar que la gente de El Paso es muy amigable, al ser yo de zona tropical sí he sufrido un poco por el calor seco de la región", sostuvo Sánchez.Por su parte Sittichai Promchiang, originario de Tailandia, se dijo muy orgulloso de poder izar la bandera de su país en un evento en donde participa por primera ocasión."La oportunidad de poder continuar mis estudios es muy importante para mi, y creo que este es el lugar en el que debo de estar, no sólo estudiando inglés, sino incluso aprendiendo algo de español", dijo el aspirante de ingeniero mecánico, quien además es mesero en un restaurante de comida tailandesa en el oeste de El Paso."Aunque estoy lejos de casa y mi familia me siento integrado y agradecido por todo lo que he aprendido de cada uno de quienes están aquí, es una experiencia que no voy a olvidar", afirmó.