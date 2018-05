Arrestan a dos por tiroteo

Dos adolescentes terminaron arrestados en relación a un tiroteo registrado la semana pasada en el lado Este de El Paso.Por tratarse de menores de edad, la Policía de El Paso (EPPD) solo los identificó como un adolescente de 16 años y una adolescente de 15; Él enfrenta un cargo por posesión ilegal de un arma de fuego y otro por disparar el arma, mientras que a ella se le fincaron cargos por posesión de mariguana.Los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo alrededor de las 11:28 de la mañana, en la cuadra 11300 de la calle Lake Loy Drive. Durante el incidente no se reportaron personas lesionadas.Enrique Carrillo, vocero de EPPD, comentó que los adolescentes fueron detenidos momentos después del tiroteo cerca del lugar de los hechos.“Los agentes que respondieron al tiroteo detuvieron a cuatro personas, pero solo a dos de ellos se les fincaron cargos”, explicó Carrillo.El vocero agregó que tras las investigaciones se determinó que las otras dos personas que estaban con los detenidos no estaban relacionados con el tiroteo por lo que se les dejó en libertad.“A la muchacha le pusieron cargos por posesión de mariguana pero fue entregada a sus padres, pero el joven de 16 años si quedo en custodia del Centro de Detenciones juvenil”, concluyó.Uno de los fugitivos más buscados por la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) ya se encuentra tras las rejas, informaron hoy las autoridades.Se trata de Omar Infante, de 18 años, quien era buscado por robo a propiedad y fue aprehendido el pasado 22 de mayo, gracias a una llamada anónima a Crime Stoppers de El Paso.De acuerdo con Leslie Antúnez, vocera de EPCSO, Infante fue localizado en una vivienda ubicada en la cuadra 3500 de la avenida Rivera, en el área central.Antúnez no reveló detalles sobre el arresto, solo confirmó que Infante fue recluido en el Centro de Detenciones del Condado de El Paso.Una orden de arresto nacional se giró contra un ofensor sexual de Nuevo México, que pudiera estarse hospedando en moteles bajo otro nombre.Óscar Ignatious Russell, de 46 años, en 1991 fue encontrado culpable de abusar sexualmente de un adolescente de 13, en el estado de Missouri.Kelly Jameson, vocera de la Oficina del Sheriff del Condado de Doña Ana (DACSO), comentó que desde el pasado mes de abril Russell se cambió de casa y no le notificó a las autoridades.Jameson indicó que por estatuto del estado, en Nuevo México se requiere que todo aquel ofensor sexual que vaya a cambiarse de vivienda tiene que informárselo al condado en persona o por escrito por lo menos 10 días antes de la mudanza.Pero Russell solo se fue sin dejar rastro y es por eso que las autoridades solicitan el apoyo de la comunidad para localizar a este hombre.Si usted tiene información sobre el paradero de Russell puede comunicarse con los agentes del caso al (575) 525-8806 o al (575) 526-0795.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.