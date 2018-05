emitido resulte caro.En las elecciones primarias de desempate, realizadas este martes, sólo el 5.36 por ciento de los votantes registrados acudió a sufragar, a pesar de que para este ejercicio democrático se desembolsaron alrededor de 190 mil 980 dólares con 14 centavos, según datos de la Oficina de Elecciones del Condado.Al Partido Republicano, el Condado le cobró 62 mil 842.57 dólares para realizar la segunda vuelta de la elección para juez de Paz por el Precinto 7, disputado entre Ida Gardner y Kelly Dickson. En esta elección participaron únicamente 812 ciudadanos en las urnas, lo cual significa que cada uno de los sufragios emitidos costó 76 dólares con 27 centavos.En el caso de los demócratas, el costo de realizar la elección de segunda vuelta fue de 128 mil 137.37 dólares aproximadamente. Con una participación de unos 11 mil 319 votantes, cada sufragio costó $11.32.“Tuvimos ratos largos en los que no llegaba nadie, aun así la ley nos pide mantener abierta la casilla desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche”, dijo un funcionario electoral demócrata que prefirió mantener su identidad en el anonimato. “Recibimos entre 50 y 70 votos en total y si tomas en cuenta que nos pagan entre 8 y 10 dólares a cada funcionario, ve echando las cuentas”.Agregó que reciben pago durante el entrenamiento, así como durante el tiempo que les toma llevar los materiales de vuelta al Condado, incluyendo las tarjetas de memoria.El Departamento de Elecciones registró 11 mil 827 votos durante las elecciones anticipadas, y en el día de elección general 11 mil 923, dando un total de 23 mil 750 votos.De acuerdo con el padrón, son 442 mil 826 personas las que conforman el electorado paseño.En estas elecciones primarias de desempate, se eligieron posiciones importantes impactando directamente esta localidad. Tal como el asiento de juez del Condado y jueces, así como los aspirantes demócratas para gobernador de Texas y para representante federal en el Distrito 23.Existen varias teorías de por qué las personas no salen a votar. Irasema Coronado, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), comentó que la denominada ‘fatiga del elector’ pudiera estar conectada con la apatía.“Es un concepto, básicamente describe que ‘ahora tenemos que ir a votar otra vez porque hay desempate’. Hay muchas elecciones y son muy seguidas, esto puede provocar que las personas se enajenen por la mala publicidad y la mala crítica que los candidatos se lanzan unos a otros”, dijo.Asimismo, existen personas que no salen a votar, por creer que es un ‘tipo de protesta’. “Excusas como enojo porque no les agrada el sistema o cualquier otro tema individual de un candidato”, agregó Coronado.La experta en política comentó la importancia de sufragar y de que la gente retome la historia, que no den por concedido algo que por muchos años no pudo ser.“Es realmente lamentable que los paseños no tengamos esa cultura de salir a ejercer el voto”, finalizó.El Departamento de Elecciones del Condado de El Paso informó a El Diario de El Paso los costos preliminares por cada partido en esta pasada elección primaria.En la elección de marzo de este año, la cuota para el Partido Republicano fue de 125 mil 860 dólares con 57 centavos, mientras que para el Partido Demócrata fue de 147 mil 112 dólares con 57 centavos.La cuota en esta elección primaria de desempate, –efectuada el pasado martes 22 de mayo–, para el Partido Republicano fue de 62 mil 842 dólares con 57 centavos.Para el Partido Demócrata, la cifra excede los cien mil dólares, cerrando con 128 mil 137 dólares con 57 centavos.Estos cobros pagan desde materiales hasta entrenamientos de personal que dedica días completos para la jornada electoral.De acuerdo con oficiales del Condado, en las elecciones primarias de segunda vuelta la cuota electoral es establecida directamente por el Estado de Texas, mientras que en otras elecciones, como las uniformes en noviembre, esta cifra es impuesta por el mismo Condado.

