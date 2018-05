Un total de 43 escuelas pertenecientes al Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) han sido seleccionadas para el Programa de Servicio de Alimentos de Verano.Los planteles –18 escuelas primarias, 14 secundarias y 11 preparatorias– servirán desayuno y comida para niños de 1 a 18 años. Las comidas son gratis y sin elegibilidad o restricciones.El programa de comidas de verano comienza el 11 de junio y finalizará el 28 de junio para las primarias y secundarias, y el 29 de junio en las preparatorias.El horario de servicio del desayuno es de 7:30 a 8:30 a.m. para las primarias y secundarias y de 7:15 a 8:30 a.m. para las preparatorias. Mientras que la comida será servida de 11 a.m. a 1 p.m. en todas las instituciones participantes.Este programa de comida es gracias al apoyo del Departamento de Agricultura, el cual proporciona comida saludable a niños, sin importar que sean parte de una escuela del distrito o no.• Primaria Bliss, 4401 Sherdian Road• Primaria Burleson, 4400 Blanco Ave.• Primaria Cielo Vista, 9000 Basil Court• Primaria Collins, 4860 Tropicana Ave.• Primaria Putnam, 6508 Fiesta Drive• Secundaria Henderson, 5505 Robert Alva Ave.• Secundaria Hornedo, 6101 High Ridge Drive• Secundaria Magoffin, 4931 Hercules Ave.• Secundaria Ross, 6101 Hughey Circle• Secundaria Terrace Hills, 4835 Blossom Ave.• Secundaria Wiggs, 13 Circle Drivezzz• Andress High School, 5400 Sun Valley Drive• Austin High School, 3500 Memphis Ave.• Bowie High School, 801 S. San Marcial St.• Burges High School, 7800 Edgemere Blvd.• Chapin High School, 7000 Dyer St.• Coronado High School, 100 Champions Place• Franklin 9th Grade Center, 900 N. Resler Road• Primaria Clendenin, 2701 Harrison Ave.• Primaria Crosby 5411 Wren Ave.• Primaria Hillside, 4500 Clifton Ave.• Primaria Kohlberg, 1445 Nardo Goodman Drive• Primaria Lamar, 1440 E. Cliff Drive• Primaria Moye, 4825 Alps Drive• Primaria Tom Lea, 4851 Marcus Uribe Drive• Primaria Zach White, 4256 Roxbury Drive• Primaria Zavala, 51 North Hammett St.• El Paso High School, 800 Schuster Ave.• Irvin High School, 9465 Roanoke Drive• Jefferson High School, 4700 Alameda Ave.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.