Posponen sentencia a secuestradora musulmana

La audiencia para sentenciar a la secuestradora musulmana de origen mexicano, que marzo pasado fue encontrada culpable de los cargos en su contra, se pospuso por cuatro meses ya que su defensa pretende que se le retire uno de los cargos.Norma Juárez Taha, de 36 años, enfrentaba un cargo por secuestro y otro más por posesión de un arma de fuego durante un crimen violento, de los cuales un jurado paseño determinó que era responsable.Por dichos delitos Juárez Taha enfrenta una condena de entre 5 años y cadena perpetua, pero su defensa encabezada por el abogado Shane McMahon, interpuso una moción para que le fuera retirado el cargo de posesión de un arma de fuego durante un crimen violento.Esto debido a que aseguran que el cargo de secuestro federal, no es considerado como un crimen violento y por lo tanto ese cargo no aplica para su clienta.Juárez Taha fue arrestada en febrero de 2017 por el secuestro de una mujer de 20 años, a quien drogó y llevó a Ciudad Juárez, ya que aseguraba que el estilo de vida de la víctima traía vergüenza a su familia.La mujer dijo a la víctima que por su culpa su familia estaba en peligro de ser deportada y si eso ocurría, su hermano no podría recibir el tratamiento médico que necesita.Durante el juicio la víctima relató que Juárez Taha la intimidó con una pistola, por lo que ella accedió a las peticiones de la mujer, ya que temía por su vida.Antes de llevarla a la vecina ciudad para dejarla en casa de unas personas, Juárez Taha le inyectó a la víctima un relajante muscular en una de las piernas.Luego de tenerla en una casa de Ciudad Juárez por varias horas, a la media noche del 14 de febrero los dueños de vivienda llevaron a la víctima al puente Paso Del Norte para que volviera a El Paso.Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) atendieron a la mujer y dieron aviso al FBI para que comenzaran con las investigaciones.Ese mismo día se detuvo a Juárez Taha y desde entonces la mujer ha estado en custodia de las autoridades, ya que se le negó salir bajo fianza por considerarla un peligro para ella misma y parar la comunidad.El juez federal Frank Montalvo aceptó la petición de la defensa y dio dos meses a la Fiscalía para responder a la moción que presentaron los abogados de Juárez Taha.Así como también reprogramó la audiencia de sentencia de la mujer para el próximo mes de septiembre, donde se le permitirá a la víctima decirle unas palabras a Juárez Taha.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.