Se retira Diana Natalicio

A principios de la década de 1970 llegó como profesora a la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), una institución enclavada en las montañas de la región fronteriza.Poco a poco, Diana Natalicio escaló posiciones hasta convertirse hace 30 años en presidenta de la Universidad, a la que dedicó su vida y consolidó con más de 25 mil estudiantes y reconocidos programas de posgrado.Ayer, Natalicio, de 78 años, anunció sus planes de retirarse, como una advertencia de los planes que tiene a futuro. Sin especificar fecha, esperará a que su sucesor sea designado.“He concluido que este tal vez sería el tiempo apropiado para comenzar a cerrar este capítulo en mi historia con la educación superior, casi todo el cual he pasado gozosamente en UTEP”, indicó Natalicio.La noticia cae después de más de 30 años de encabezar la máxima casa de estudios y de 45 años siendo parte de la docencia en esta urbe fronteriza.Natalicio fue nombrada presidenta de UTEP en 1988. Su compromiso en materia educativa ha brindado a la región de Paso del Norte acceso y oportunidades de educación.Aunque no ahondó en quién podría continuar a la cabeza de la universidad, refirió la importancia de seguir con su senda de “educación asequible para todos”.“No creo que sea yo la que diga qué tipo de candidato podría ser, pero sí creo que se debe de seguir el compromiso en cuanto a la accesibilidad en educación superior, ya que no es un tema muy usual en otras universidades”, dijo Natalicio.Agregó que UTEP se ha dedicado a brindar esa oportunidad de desarrollo profesional a estudiantes de bajos recursos a lo largo de la frontera entre Texas, Nuevo México y el estado de Chihuahua.“Todas las facultades se enfocan en la excelencia, todas quieren ser prestigiosas, pero no se enfocan en esa accesibilidad, en otorgar oportunidades para la educación superior”, comentó.Durante su administración, la población estudiantil de UTEP ha aumentado de forma significativa, de 15 mil a poco más de 25 mil estudiantes actualmente.La presente diversidad, que también es parte del legado de Natalicio, refleja la demografía distintiva de UTEP, ya que el 90 por ciento de los estudiantes provienen de preparatorias de la región y más del 80 por ciento son mexicoamericanos.De acuerdo con datos de la universidad, aproximadamente el 5 por ciento cruza a diario desde Ciudad Juárez para llegar a la institución.Originaria de Saint Louis, Missouri, la presidenta cuenta con un doctorado en Lingüística de la Universidad de Texas en Austin. Desde la toma del asiento presidencial en UTEP, el presupuesto anual ha aumentado de 65 millones de dólares a casi 450 millones.Lo que ha logrado designar a UTEP como una facultad de investigación y doctorado, reconocida a nivel nacional tanto por la excelencia como por la amplitud de sus programas académicos y de investigación.Los gastos anuales de investigación de UTEP han crecido de 6 millones a más de 90 millones de dólares por año. Así como los programas en doctorado pasaron de ser solamente uno a 22 durante este mismo período.Para adaptarse al crecimiento constante de inscripción, de los programas académicos y de investigación, la universidad ha invertido 400 millones de dólares en la expansión de instalaciones renovadas en Ciencias, Ingeniería, Ciencias de la Salud y otras infraestructuras relacionadas con la calidad de vida de los estudiantes.“Para mí, el mayor logro y orgullo es haber logrado egresar a miles de profesionistas, que a pesar de las difíciles circunstancias económicas, se han posicionado en el campo profesional”, comentó.“El haber estrechado más de 75 mil manos al momento de entregar los reconocimientos en las ceremonias de graduación es mi mayor orgullo”, agregó Natalicio.La doctora, a sus 78 años, ha formado parte de numerosos consejos, entre ellos el Hispanic Scholarship Fund (HSF), Rockefeller Foundation, Trinity Industries, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), entre otras.En 2011, el entonces presidente mexicano Felipe Calderón le entregó la Orden Mexicana del Águila Azteca, el más alto reconocimiento otorgado a los ciudadanos extranjeros.En el 2015, The Carnegie Corporation de Nueva York honró a Natalicio con el prestigioso Premio de Liderazgo Académico.En el 2016, fue honrada con el Premio de Patrimonio Hispano de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y fue incluida en la lista de la revista TIME 100 de las personas más influyentes del mundo.En el 2017, la presidenta de UTEP formó parte del Top 50 de los líderes mundiales de la revista Fortune.

