Samaniego, nuevo juez del Condado

Por escaso margen, el empresario Ricardo Samaniego ganó la segunda vuelta electoral para convertirse en el virtual nuevo juez del Condado de El Paso.Samaniego obtuvo 11 mil 340 sufragios, equivalentes al 50.54 por ciento, frente a 11 mil 96 (49.46 por ciento) de su adversario, el ex alcalde John Cook, para erigirse con la candidatura del Partido Demócrata a este puesto.Al no enfrentar rival republicano, la elección general de noviembre le será de mero trámite.“Estábamos cautelosamente optimistas durante los resultados porque las cosas aun podían cambiar. Mi gente trabajó muy duro el día de hoy y ha sido increíble, alrededor de 75 a 80 voluntarios e hicimos todo lo que pudimos”, expresó Samaniego.El virtual sucesor de Verónica Escobar –quien no buscó la reelección para correr por un escaño en el Congreso–, agradeció el respaldo del senador estatal José Rodríguez y del sheriff Richard Wiles.“El mensaje que transmití a los votantes fue mi pasión por El Paso, yo considero que siempre nos estamos comparando con otras ciudades”, dijo Samaniego.“Quiero trabajar con los comisionados y continuar lo que [Verónica] Escobar ha logrado, estoy muy emocionado ya que todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a este punto”, agregó el primo del desaparecido sheriff Leo Samaniego.El exalcalde John Cook mantuvo que él y su equipo llevaron una campaña limpia y justa, en donde se enfocaron en los asuntos más importantes para los votantes y sin realizar ataques personales.“Si uno gana tirando lodo, uno no merece ganar”, dijo Cook en entrevista. Adicionalmente, catalogó como decepcionante el bajo número de votantes que se encaminaron hacia las urnas. “Quiero recordarle a la gente que su voto es su voz en nuestra democracias”.Cook continuará trabajando en su compañía de consultoría.Las elecciones primarias de segunda vuelta en el Condado de El Paso tuvieron una participación escasa, acudiendo a votar únicamente 23 mil 750 ciudadanos, equivalentes al 5.36 por ciento del padrón de 442 mil 826 electores.En contraste, en las elecciones del 6 de marzo, John Cook obtuvo el 47 por ciento de los sufragios, mientras que Samaniego alcanzó el 30 por ciento.Al no obtener ninguno de los candidatos el 50 por ciento más uno de los sufragios, fue necesario llevar la votación a una segunda vuelta. Entonces la participación electoral fue mayor: 48 mil 439 acudieron a las casillas.

