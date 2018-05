Retiran cargos a ex militar acusado de homicidio

Luego de dos juicios nulos, la Oficina de Procurador del Condado de El Paso decidió desechar los cargos contra Devon Huerta Person, de 22 años, acusado de golpear a un constable y provocar su muerte en octubre de 2014.Debido a que los abogados de la defensa Adolph Quijano y Omar Carmona entregaron una moción donde pedían que la Fiscalía le retirara los cargos a su cliente, que en un principio era acusado de homicidio capital.La noche del 31 de octubre de 2014, Robert White se encontraba trabajando como parte del equipo de seguridad en una casa de espantos en Canutillo, cuando se enfrascó en una pelea con Huerta Person, lo que le provocó un ataque al corazón fulminante.Esto mientras Huerta Person y su grupo de amigos eran escoltados fuera de la propiedad por causar disturbios al interior de la casa embrujada.James Montoya, fiscal del caso dijo a El Diario de El Paso que se llegó a esta decisión luego de que se determinara que un tercer juicio no sería la solución.Ya que en los dos primeros juicios los jurados deliberaron, por más de 10 horas y no lograron llegar a un veredicto, por lo que ambos procesos fueron anulados.Montoya comentó que aunque la Fiscalía desechó los cargos, el arresto por la muerte de White, permanecerá en el historial de Huerta Person.“Que ya no lo llevemos a juicio no quiere decir que no lo hizo, a menos en un proceso civil demuestre que este caso tiene que ser borrado de su historial, pero por el momento seguirá ahí”, explicó.Lo anterior tiene molestos a los abogados de Huerta Person quienes consideran que los cargos deberían ser retirados permanentemente, ya que aseguran que la Fiscalía no tiene pruebas contra su cliente.“Él (Huerta Person) ha tenido que cargar con todo esto por más de tres años y estuvo en la cárcel más de diez meses por algo que no hizo, porque él es inocente”, enfatizó Carmona.Carmona resaltó que aunque están contentos porque la batalla criminal ya terminó, ahora van a iniciar con un proceso civil para que los cargos contra Huerta Person sean retirados definitivamente.“Devon (Huerta Person) no tiene por qué seguir llevando esto en sus hombros, así que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto sea borrado de su expediente”, expresó.Aunque dijo no tener una fecha, el abogado indicó que luego de reunir toda la información necesaria iniciaran el procedimiento judicial.Por su parte, Montoya dijo no creer que Huerta Person pueda retirar este cargo de su historial, ya que solo hay dos maneras de hacerlo y el ex soldado de Fort Bliss no califica para ninguna.“El procedimiento es ser declarado inocente o que nosotros desechemos el caso por falta de pruebas, básicamente decirle que nunca debió ser arrestado ni llevado a juicio y ninguna de estas dos situaciones aplican para Huerta”, comentó el fiscal.Aunque al concluir el segundo juicio el pasado mes de marzo, Quijano comentó que el proceso contra Huerta Person se volvió un capricho de la Oficina del Procurador ya que en ambas ocasiones la mayoría de los jurados lo encontraron inocente porque la Fiscalía no tiene los elementos suficientes para demostrar lo contrario.“En los dos (juicios) 11 jurados lo declararon inocente y uno culpable, si lo vemos de otra forma sería 22 a dos y creo que eso dice mucho”, dijo Quijano.Por último el Carmona comentó que ahora que su cliente sabe que ya no volverá a ser llevado a juicio y que desapareció la posibilidad de pasar hasta 99 años tras las rejas, está contento y decidió que va a comenzar de cero.“Devon (Huerta Person) está muy contento y quiere seguir adelante, comenzar una nueva vida, sabiendo que por lo menos la parte criminal ya acabó”, concluyó.