Impactan la región granizo e inundaciones

La calma de un lunes que había sido caluroso hasta el mediodía se rompió de manera abrupta.Fuertes precipitaciones pluviales sorprendieron a la región fronteriza, que se vio afectada por granizadas aisladas e inundaciones que pusieron en peligro la seguridad de automovilistas.“Tuvimos una experiencia cercana a la muerte”, dijo Eliana, residente del lado Oeste a donde se dirigía con su esposo poco después de las 6 pm.“Casi resultamos ahogados cuando nuestro auto fue arrastrado por una corriente estilo arroyo, de la cual no nos quedó otra más que seguir manejando hasta que pudimos parar más adelante”, señaló.Precisó que el agua estaba por encima del cofre del vehículo mediano y que a pesar de que logró salvarse, la situación la dejó temblando de miedo.En la zona aledaña a la Mesa Hills, en el Oeste, se registraron fuertes granizadas y vecinos del área subieron imágenes a sus redes sociales. Debido a que esa zona es montañosa, el agua fluyó hacia el Sur provocando inundaciones.Los vientos registraron ráfagas de más de 60 millas por hora en algunas zonas aledañas a las tormentas.Alrededor de las 8 pm, el mapa de fallas en el suministro de energía de El Paso Electric Company mostraba que más de 4 mil hogares en la zona de Montwood, en el Este de la ciudad, se encontraban a oscuras.En el lado Oeste, la empresa eléctrica señalaba que mil 400 unidades habitacionales no tenían corriente, y en sus redes sociales se especificaba que no había un tiempo determinado para que se restableciera el servicio.Algunas cuadrillas de EPE fueron enviadas a las diferentes zonas y se le pidió a los guiadores que transitaban por esas áreas extremar precauciones, debido a la falta de iluminación y a la posibilidad de que un cable eléctrico suelto pudiera hacer contacto con sus vehículos.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en El Paso –con sede en Santa Teresa– las tormentas aisladas se debieron al avance de humedad procedente del Golfo de México con dirección al Oeste de Texas y Nuevo México.

