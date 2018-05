Buscan nominación a puestos públicos

Hoy es el día de la elección general en donde varios candidatos buscan obtener la nominación demócrata o republicana a diversos puestos de elección popular, entre ellos el de Gobernador y el de Juez del condado.Durante el periodo de elecciones anticipadas de segunda vuelta que se realizaron la semana pasada solo acudieron a las urnas un poco menos del 2 por ciento del total del padrón electoral. Un total de 11 mil 188 personas acudieron a apoyar a candidatos por el partido demócrata, mientras que solo 452 por parte del partido republicano. El padrón electoral en este condado está conformado por 442 mil votantes.Antonio Rivera, administrador asistente del Departamento de Elecciones del Condado de El Paso, dijo que aunque la cifra de votantes en el periodo por adelantado es baja, se apega al promedio de participación histórica de este condado.Enfatizo además que es importante que las personas que participen en los comicios de hoy salgan a las urnas lo más temprano posible. “Estamos listos para que las personas acudan a votar este día a las 145 casillas que tendremos disponibles en el condado”, agregó Rivera.Las casillas estarán abiertas desde 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y las personas que acudan a votar deberán de acudir al precinto marcado en su tarjeta electoral.“Si una persona no sabe cuál es el distrito al que debe votar puede comunicarse con nosotros y lo orientaremos de acuerdo a la dirección en donde vive”, agregó Rivera.Para votar se necesita una identificación con fotografía o su tarjeta de votación expedida por el Departamento de Elecciones del Condado.En la contienda de desempate, que concluye hoy, 18 candidatos buscan 9 nominaciones entre los dos partidos.Entre las contiendas electorales que han despertado más expectación por la boleta electoral se encuentran el desempate entre los candidatos a Gobernador del estado entre Lupe Valdez y Andrew White y por el puesto de Juez del Condado estarán en la boleta demócrata Ricardo Samaniego y el ex alcalde de la ciudad John Cook.Otros candidatos listados en la boleta demócrata son Gina Ortiz Jones y Rick Treviño para el puesto de Representante de Estados Unidos por el Distrito 23, Kristin Raquel Romero y Jesus Rodriguez para Juez de la corte de número 5, Josh Herrera y Patricia Juarez Estrada por el puesto de Juez de Paz por el tercer precinto, Rebeca Bustamamnte y Jesus Urenda por el mismo puesto pero por el cuarto precinto, y John-John Chatman y Lucilla “Lucy” Najera por el precinto número 5.El puesto de Juez de Paz para el puesto 2 del precinto número 6 lo disputan Rosalie “Rosie” Dominguez y Nina Serna, mientras que los únicos candidatos por la boleta republicana son Ida Garner y Kelly Dickson por el mismo puesto pero por el precinto número 7.Para votar sólo necesita mostrar una identificación con fotografía o su tarjeta de elector en el precinto que le corresponde.

