En el debate de candidatos presidenciales de México –realizado el domingo en Tijuana–, los cuatro participantes cayeron en provocaciones y abundaron los insultos personales.No obstante, hubo temas comunes entre los políticos en pugna: la necesidad de replantear la relación bilateral con Estados Unidos y exigir respeto para México al presidente Donald Trump.“Los candidatos insistieron correctamente en que los Estados Unidos y México necesitan una relación amistosa basada en el respeto mutuo. Esto es especialmente cierto para nuestra comunidad fronteriza, ya que una relación antagónica lastimaría a ambas regiones”, comentó el senador estatal José Rodríguez.Mediante discursos limitados, los candidatos Andrés Manuel López Obrador (Morena), Jaime Rodríguez Calderón (independiente), José Antonio Meade (PRI) y Ricardo Anaya Cortés (PAN), coincidieron en ciertas necesidades básicas de apoyo a los migrantes.Desde que lanzó su campaña, Trump acusó a los mexicanos de ser delincuentes, exigió la construcción de un muro fronterizo pagado por México y ahora promueve la cancelación del Tratado de Libre Comercio (NAFTA)”.El senador Rodríguez, quien ha abogado por medidas de protección al migrante viviendo en los Estados Unidos y ha repudiado los efectos de leyes como la SB4, observó el debate junto con millones de mexicanos y espectadores a nivel internacional, esperando conocer las iniciativas de estos cuatro aspirantes a la Presidencia.Las razones que conllevan a la migración, el trato de connacionales en el extranjero y la fortitud de los candidatos ante los dictámenes de Trump, fueron algunos de los tópicos de interés para la comunidad fronteriza durante el segundo debate presidencial mexicano.Bajo el tema de “México en el Mundo”, los cuatro candidatos en busca del máximo cargo del vecino país, debatieron sobre las responsabilidades y obligaciones que pesan sobre las autoridades mexicanas para resguardar la integridad de todos sus residentes, incluyendo aquellos que se encuentran en suelo extranjero.El debate y las posturas de los candidatos no pasaron desapercibidos por aquellos que representan sectores de la región paseña, tanto funcionarios como activistas pusieron atención en lo que se dijo y en lo que no se abordó.“Me gustó especialmente la insistencia de los candidatos de que México necesita hacer más para proteger a los mexicanos nacionales y trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos”, explicó Rodríguez.Algunos de los candidatos sostuvieron que gracias a las remesas enviadas por los connacionales, una inversión que representa una cantidad considerable de dinero que es reinvertido en el país, amerita que se devuelva el favor y se trabaje por resguardar la integridad del inmigrante.El candidato del PRI, José Antonio Meade propuso la implementación de programas y medidas de amparo para el migrante dentro de los numerosos consulados a lo largo del suelo norteamericano.Por su parte López Obrador habló de la necesidad de mantener la paz ante ataques e insultos y enfatizó en la necesidad de fortalecer económicamente el país desde adentro para atacar las raíces que conllevan al desplazamiento de comunidades hacia la zona norte.El candidato Anaya encaró la hipocresía de pedirle a los Estados Unidos un trato digno a los migrantes mexicanos, cuando México en sí no trata de manera favorable a los migrantes centroamericanos.Meade discutió la necesidad de protocolos de seguridad en las aduanas para impedir el ingreso de armas ilegales en la frontera, las cuales provienen de Norteamérica y están ligadas a situaciones devastadoras en el resto del continente.Mientras que ‘El Bronco’ habló del potencial que no ha sido utilizado en la frontera Sur de México, zona que él considera como una posible inversión económica y delimitante que detendría la necesidad de la comunidad centroamericana de emigrar hacia el interior del país.Roberto Valadez, estudiante beneficiario de DACA y organizador local, considera que el tema de los ‘soñadores’ no fue propiamente discutido por los candidatos. Con pocas menciones de las miles de personas que dependen de esta documentación que se encuentra en peligro bajo la administración Trump.“Los ‘soñadores’ mexicanos en el extranjero necesitan ayuda para costear sus colegiaturas, así como asistencia legal para poder continuar en el país. Los candidatos utilizaron mucho de su tiempo para atacarse uno al otro y hablaron poco de soluciones prácticas”, opinó.No obstante, Valadez, quien es originario de México, considera que los candidatos sí acertaron al estar de acuerdo que México debe mantener lazos de apoyo bilateral, pero no de una manera sumisa ante las exigencias de la administración Trump.

