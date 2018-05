¿Samaniego o Cook?, la moneda está en el aire

La contienda por nombrar al próximo juez del Condado de El Paso llega a su recta final, por lo que ambos candidatos hacen su último esfuerzo por alentar la participación activa de los votantes paseños. Ante la baja participación electoral que tradicionalmente ocurre en los desempates, la moneda está en el aire.Esta elección de segunda vuelta se concentra en dos candidatos, el ex alcalde John Cook, quien obtuvo el 47 por ciento de los votos durante las primarias de marzo, y el empresario Ricardo Samaniego, quien alcanzó el 30 por ciento, cifras que originaron la necesidad de un desempate.“Al momento que se llegó al empate nos dimos cuenta que mucha gente no votó, esto me decepcionó un poco pero luego contamos con el apoyo de personas como el senador José Rodríguez, el sheriff Richard Wiles y el procurador Jaime Esparza”, detalló Samaniego, quien considera el respaldo de los funcionarios como un ejemplo del creciente sustento a su favor.A lo largo del proceso electoral los aspirantes participaron en diferentes foros comunitarios y eventos para detallar las responsabilidades y obligaciones que recaerían sobre el ganador.“Las elecciones de desempate son muy diferentes de las elecciones primarias, tendremos suerte si participa un 50 por ciento de los votantes que lo hicieron en marzo. Mi predicción es que esta contienda será muy reñida y lo importante es que la gente salga a votar”, dijo John Cook.Cook explicó que tanto él como su equipo electoral han estado tocando puertas para motivar a la comunidad a participar, a hacer valer su poder de voto. “Su voz es su voto, ese es el mensaje que les llevamos”, comentó.Como parte de la estrategia para el desempate, Cook implementó el uso de las llamadas automatizadas, conocidas como ‘robo-calls’. Proceso que dice normalmente no implementa, pero debido a la importancia de esta contienda lo incorporó.Ricardo Samaniego dijo estar muy agradecido con el apoyo que ha recibido de la comunidad y busca ser una nueva voz al servicio de todos los residentes del condado. Pero advirtió que para llegar a realizar esto, depende de la participación de los electores.El empresario y primo del desaparecido sheriff Leo Samaniego –una institución en el Condado de El Paso– considera que aquel candidato que represente al Condado estará a cargo de la calidad de vida de todos sus residentes. “Siento muchísimo ánimo para hablar fuerte sobre las necesidades de nuestras comunidades, tenemos muchos problemas que requieren soluciones”, agregó.Entre algunas de las propuestas que propone Samaniego, él aboga a favor de invertir localmente para hacer lucir el turismo paseño, así como la preservación y cuidado de edificios icónicos en la región, entre ellos el Coliseo del Condado, inmueble que considera como importante para la comunidad hispana.“Es una tradición para todos los hispanos que fueron a la Jefferson, Bowie y Bel Air, tenemos que conservar este tipo de íconos para generar recursos a base del turismo”, contó.Mientras que Cook busca fortalecer los fundamentos básicos, pero necesarios dentro del Condado, como infraestructura, la Cárcel y Corte del Condado, así como los hospitales que están bajo administración del Condado.“Tengo la experiencia y la educación para lograrlo, durante mi servicio como gobernante municipal generé consenso entre oficiales electos, habilidad que se va a necesitar en el Condado”, añadió.Cook reiteró que el voto es la voz de la comunidad y de la democracia. Previo al día de las elecciones, el candidato visitó a un grupo de estudiantes para hablar con ellos sobre la importancia de practicar activamente este derecho.Mediante un ejercicio sencillo, dividió a los estudiantes en dos grupos, uno grande y otro de sólo el 10 por ciento del salón. Como parte del ejemplo, el grupo más pequeño decidió a nombre de toda la clase si se llevaría a cabo una actividad; aun a su temprana edad, los estudiantes ya entendían que eso era “injusto”.“Es lo mismo en nuestro gobierno, no es justo que un grupo pequeño de personas decidan qué ocurre en su ciudad y su condado”, afirmó.En cuanto a Samaniego, el candidato le pide a los votantes que le den la oportunidad para realizar algo sustancial para la región de El Paso.En particular a la comunidad hispana, ya que él busca ser la voz que represente a los residentes con raíces en ambos lados de la frontera, y en caso de ser electo prometió ser un líder dentro de la región que se exprese en contra de discursos y políticas divisorias.“Hablaré fuerte sobre temas como el muro, la inmigración, leyes como SB4, tendré el valor de decir lo que siento... para proteger a nuestras comunidades”, concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.