Abren albercas y 'spray parks' por fin de semana festivo

A partir de este fin de semana, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de El Paso abrirá al público las albercas y parques acuáticos localizados en los centros comunitarios a lo largo de la ciudad.En conmemoración al inicio del verano y el ‘Memorial Day’, las albercas en exterior en los centros Pavo Real, Nations Tobin y Grandview, estarán abiertas todos los días a partir del sábado 2 de junio.La cuota de entrada es de 2 dólares por menores de 17 años, y 3 dólares para adultos de 18 a 59 años. Los adultos mayores de 60 años pagan 2 dólares.Los ocho parques acuáticos, -conocidos como Spray Parks-, también estarán en funcionamiento. La entrada a estos parques es sin costo y se encuentran en operación de 10 am a 6 pm.De igual forma, se pide a los usuarios mantener limpios los parques al recoger su basura durante las festividades de este fin de semana.El fin de semana del ‘Día de los Caídos’ es tradicionalmente usado para hacer días de campo en los parques.El Departamento de Parques y Recreación acondiciona botes de basura adicionales y exhorta a las familias llevar bolsas de basura, y si traen mascotas al parque, limpiar sus necesidades.Además, piden disponer adecuadamente del carbón y no arrojarlo en el suelo, junto a los contenedores de basura o en los árboles, ya que puede dañar el césped y las áreas verdes.La basura que se deja en los parques debe colocarse en una bolsa de basura y dejarla en un contenedor y no en bolsas de supermercado.El carbón no debe dejarse en el suelo o cerca de los árboles. El carbón vegetal debe colocarse en un lugar adecuado y desecharse en un contenedor de basura.Se pide a la comunidad que reporte de forma inmediata a aquellas personas que ingresen bebidas embriagantes a las instalaciones o que infrinjan las normas de cada uno de los parques y centros de recreación.Para obtener horarios o información adicional, puede llamar al Departamento de Parques y Recreación de El Paso al (915) 212-0396 o en www.elpasotexas.gov/parks.

