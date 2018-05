Huyó de México; ya es ciudadano de EU

Gilberto Calderón Jr. alcanzó la paz que tanto anhelaba una vez que obtuvo la ciudadanía estadounidense, pero su odisea no fue nada sencilla tras permanecer como inmigrante ilegal en su niñez, y ser beneficiario del programa DACA en su juventud.“Yo sólo sé que si me hubiera quedado en México hoy ya estaría muerto”, dijo Calderón, originario de Porvenir, Chihuahua y estudiante de excelencia en Denver City, Colorado.Fue en el año 2001 cuando los Calderón viajaron con visa de turistas a Colorado, con el fin de visitar a algunos parientes, pero las condiciones que imperaban en el Valle de Juárez, y una oferta de trabajo al jefe de familia, hicieron que su destino cambiara drásticamente.“Recuerdo que en ese entonces veníamos con visa y un permiso por 6 meses, y que el crucero en Sierra Blanca estaba cerrado”, rememora Calderón Jr., que en ese entonces contaba con 10 años de edad.“No nos trajimos todo, nada más lo que era necesario, porque en realidad no pensábamos que nos íbamos a quedar en los Estados Unidos, pero las cosas se dieron así”, sostuvo.Calderón Jr. recuerda que en México cursaba el cuarto año de primaria, pero que al asentarse en Denver City lo colocaron en el tercer grado, para facilitar su transición en un sistema escolar llevado en idioma inglés.A base de tesón, a pesar de ser indocumentado, Gilberto logró terminar sus estudios elementales y secundarios, para obtener su diploma en la Denver City High School, con los máximos honores académicos.“Siempre me gustó el estudio, por eso es que fue muy satisfactorio graduarme con 3.9 de promedio en GPA, y ser el mejor de mi clase”, dijo Calderón, que para ese entonces ya había sido beneficiado con el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).De acuerdo a Calderón Jr., la economía en Denver City gira en torno al comercio del aceite y la industria automotriz, por ello es que decidió especializarse en sus estudios cuando recién recibió los beneficios de DACA, es decir, un número de Seguro Social y un permiso para trabajar legalmente en su país de residencia.“Cuando llegó DACA me cambió mucho la vida, gracias a DACA me apliqué en el colegio, agarré mi licencia de manejar, y una identificación oficial y tras 2 años de estudio me pude certificar como mecánico de Chevrolet, Cadillac”, me sentía muy bien con mi nueva vida”, sostuvo el inmigrante mexicano.“Me sentía tranquilo, confiado de que las cosas se estaban haciendo bien, pero cuando el presidente Trump fue electo, y decidió terminar el programa DACA, me sentí muy intranquilo, perdí la paz y me preocupaba encontrar la manera de arreglar mi situación”, sostuvo.En la zona del Valle de Juárez, de donde Gilberto es originario, el trasiego de droga rumbo a los Estados Unidos es grave, situación de la que el nuevo ciudadano de los Estados Unidos es consciente, más ahora que tiene un nuevo futuro frente a sí.“En Porvenir, donde yo crecí, el ser narco era algo que se sabía, la gente conocía quién se dedicaba a eso, y unos primos míos llegaron incluso a ser jefes de la plaza en ese mundo, los mismos con los que jugué cuando yo era un niño”, recordó.Los recuerdos que Calderón tiene de su infancia, contrastan ahora con la realidad, donde él se siente afortunado por el giro que tomó su destino hasta obtener la naturalización.“Yo sólo sé que si me hubiera quedado en México hoy ya estaría muerto, porque quizá yo no hubiera elegido ese camino, pero quizá mi hermano sí, y tal y como pasaba en la escuela, yo siempre salía a defenderlo, y él a mí, entonces creo que las cosas no hubieran terminado bien si nos hubiéramos quedado en Porvenir”.De acuerdo a Calderón la suerte de sus primos, que sí tomaron el camino del trasiego de enervantes, ha sido diametralmente opuesta a la de él.“Uno de ellos está muerto, otro está preso en los Estados Unidos, y otro más fue arrestado y lo mandaron a la cárcel en México hasta las Islas Marías”, afirmó el entrevistado.Para fortuna de Calderón y su familia, la abogada Jeanne Morales tomó su caso, y en lugar de requerir la residencia permanente para los miembros de dicha familia, su estrategia legal los llevó a solicitar la ciudadanía por herencia.“Encontramos dentro de la legalidad la manera de indagar en el pasado de cada individuo, de investigar su árbol genealógico y constatar si alguno de sus antepasados fue ciudadano estadounidense, una práctica que pocos firmas legales hacen, pero que nosotros utilizamos para beneficio de la familia Calderón”, dijo la abogada, cuyo equipo tuvo que trasladarse y revisar archivos oficiales en 3 diferentes estados.“Primero tuvimos que iniciar el proceso para el padre de Gilberto, quien realmente heredó la ciudadanía de los Estados Unidos por parte de su abuela paterna”, confirmó Morales.“Hay muchos formularios y extensas pruebas que ordenar y categorizar en un proceso de esta clase. En este caso, hubo una investigación legal sobre las leyes de Estados Unidos y México. Luego hubo un extenso seguimiento individual con el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), pero recuperar la ciudadanía para alguien es muy satisfactorio, y es uno de los trabajos más importantes que hacemos aquí”, dijo Jeanne Morales.“La ciudadanía obtenida por medio de herencia fue la clave que dio la tranquilidad que ahora goza Calderón y su familia, en un desenlace que abre posibilidades no solo a los beneficiarios del programa DACA, sino a personas que viven en los Estados Unidos y que podrían solicitar su ciudadanía de esta forma”, afirmó Morales.