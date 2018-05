Phoenix— David Montenegro trabajó en restaurantes y aprovechó la matrícula reducida para obtener un título universitario en Arizona. Ahora que cursa el último año y está por alcanzar la meta de graduarse de maestro, el inmigrante mexicano de 29 años —traído a Estados Unidos a los 11 años de edad— enfrenta un nuevo obstáculo.Montenegro y más de 2 mil 300 estudiantes de universidades públicas de Arizona que se beneficiaron del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), tendrán que pagar miles de dólares más de matrícula anual después de un fallo de la Corte Suprema estatal, que los declaró inhabilitados para recibir el descuento de los residentes del estado.Los estudiantes que se encuentran sin autorización en Estados Unidos no pueden obtener préstamos federales, pero existen becas privadas como TheDream.US y Golden Doors Scholars para los beneficiarios del DACA, conocidos también como “dreamers” debido a un proyecto de ley nunca aprobado llamado DREAM-Act, que según sus oponentes premia a gente que violó la ley y alienta la inmigración ilegal.Montenegro dijo que en la Universidad Estatal de Arizona (ASU por sus siglas en inglés) le ayudaron a conseguir ayuda de donantes para terminar su último año y “debería poder lograrlo”.Sin embargo, él y otros dijeron temer los prejuicios antiinmigrantes que crecen en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, cuyo plan de gobierno incluye como elemento crucial el endurecimiento de las leyes contra la inmigración.“Es perturbador saber que hay gente empeñada en hacernos la vida imposible”, dijo Montenegro.Vasthy Lamadrid, otro “dreamer” en ASU, dijo que sintió “mucha ansiedad y estrés” al conocer la decisión. “Algunos estudiantes reaccionan trastornados y se preguntan si tendrán que irse del estado o buscar otros fondos”, dijo el estudiante de 22 años.La procuraduría de Arizona demandó al distrito de universitario de Maricopa en 2013 con el argumento de que otorgar el descuento en la matrícula a los beneficiarios de DACA viola una norma de 2006 según la cual solo las personas que estatus inmigratorio regular pueden obtener beneficios públicos.La Corte Suprema estatal sentenció en abril que las leyes estatales y federales no permiten a los beneficiarios del DACA obtener la matrícula reducida debido a su estatus irregular.La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales dice que 20 estados ofrecen la matrícula reducida a los inmigrantes no autorizados, entre ellos California, Kansas y Nueva York. En Hawái, Michigan, Oklahoma y Rhode Island, las matrículas reducidas son autorizadas a través de los sistemas de universidades estatales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.