Denuncian crueldad al encarcelar familias

La política de criminalizar inmigrantes que ejerce la administración del presidente Trump, y que es conocida como “Tolerancia Cero”, lleva a la separación de familias enteras que buscan ingresar al país, pero el procesamiento actual de dichos casos causa alarma.En la actualidad los padres de familia son llevados a prisión, al igual que los hijos mayores de edad, pero a los menores se les pone bajo resguardo. “Es una situación alarmante, nunca vista antes”, dijo Rubén García, director de Casa Anunciación, un refugio para indocumentados.“Lo que no habíamos visto y que es más reciente, es que separan a tu esposo y lo encierran, separan a tu hija y la encierran. Pero entonces, te quitan a tus dos niños menores para que te puedan poner a ti en la cárcel. No centro de detención, sino la cárcel”, afirmó García, quien dirige Casa Anunciación, que atiende a familias migrantes desde 1977.El 8 de mayo el procurador Jeff Sessions anunció nuevas medidas legales en el procesamiento de casos migratorios, mismas medidas que causan preocupación en El Paso.“Si usted cruza la frontera ilegalmente, entonces nosotros actuaremos judicialmente en su contra. Así de simple”, dijo Sessions en un evento llevado a cabo a principios del mes en San Diego, California.De acuerdo a García, los hechos a muestran una realidad diferente, ya que la separación de familias es percibida tanto para quienes optan por un ingreso ilegal, o para quienes piden asilo en los cruces internacionales, todo con una intención.“(La separación se realiza) Con el fin de ponerte cargos federales y hacerte un juicio para obtener una convicción que ahora queda en tu expediente. Una convicción por el delito de haber entrado ilegalmente al país”, afirmó García, quien sostuvo que las condiciones en que se procesa a los inmigrantes causa preocupación.“La gente nos dice: ‘Cuando me quitaron mi niño, no me dijeron a dónde lo iban a mandar. No me daban nada de información. Nada de eso. Y luego van y me ponen en una cárcel con personas que están en esa cárcel porque tienen cargos criminales. Estoy aquí en la cárcel con una mujer que la acusaron de robar o de matar’”, refirió García sobre el caso de una persona proveniente de Honduras y que fue recluida en prisión.“Eso no lo habíamos visto hasta reciente. Y esa, según el procurador general del país, Jeff Sessions, esa va a ser la política normal de cómo se va a manejar; entonces, estamos increíblemente preocupados”, afirmó García.Para la abogada Jeanne Morales, la explicación de este manejo de los casos es cuestionable, ya que hasta el momento en el código penal no existe una ley que diga que los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera, o que pidan asilo, deben de ir a prisión en lugar de un centro de procesamiento.“En la niebla de las operaciones del día a día va a haber gente que se equivoca, y probablemente van a existir agentes que no siguen los procedimientos”, dijo la especialista en migración.La abogada trajo a colación un código federal que se establece que “El Ingreso inapropiado por parte de un extranjero es un delito menor (misdemeanor)”.“En el caso de que una persona que haya sido deportada y que sea sorprendida en su intento de reingresar al país (8 Código de los Estados Unidos § 1325) entonces este crimen si es considerado un delito grave (felony)”, sostuvo Morales.La administración ha sugerido que las familias que soliciten asilo en un puerto de entrada -cerca de 25 mil desde octubre- no se dividirán, mientras que las familias que buscan la misma protección serán procesadas si sus primeros pasos en los Estados Unidos son ilegales.Sin embargo, información proporcionada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (UCLA) afirma que esto no sucede así, basado en una demanda que fincó en contra de la administración Trump por la práctica arbitraria de la separación familiar.La ACLU refirió el caso de una mujer originaria del Congo, quien buscaba asilo en el cruce fronterizo de San Diego, California, y que a pesar de ello los agentes fronterizos la separaron de su hija de 7 años de edad.Un juez federal en California desafió a los abogados del gobierno que dijeron que la mujer no tenía documentos para demostrar su relación con la niña, bajo sospecha que la mujer mentía sobre el parentesco de la menor.Fue entonces que los abogados de la ACLU argumentaron que una prueba rápida de ADN habría demostrado que existía un parentesco sanguíneo entre la madre e hija.La realidad fue que la mujer estuvo detenida por un lapso de 5 meses antes de que se le realizara dicha prueba.En este caso al final madre e hija se reunieron después de que el resultado del ADN confirmó que la mujer era la madre de la niña.Datos oficiales, citados por el San Antonio Express, detallan que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 50 mil 924 inmigrantes a lo largo de la frontera con México en el pasado mes de abril, entre estos 9 mil 647 familias, que representa el total mensual más alto desde la inauguración del presidente Trump.Cabe mencionar que de forma adicional 5 mil 445 familias solicitaron asilo en algún puerto de entrada al país.“Estamos hablando de algo que ahorita está llamando un interés inmenso”, dijo García sobre la cantidad de personas que intentan cruzar la frontera, a pesar de las medidas de la política “Tolerancia Cero”.García dijo en entrevista que tan solo en Casa Anunciación llegan entre 600 y 400 personas. “Eso es lo que se está viendo ahorita”, afirmó.