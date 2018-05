Intensifican batalla para juez del Condado

La batalla para elegir al próximo Juez del Condado se encuentra en su punto más álgido.El martes 22 de mayo, los votantes paseños determinarán cuál de los dos contrincantes por el Partido Demócrata será el candidato a esta posición. Debido a que no hay contendiente republicano, la elección será mero trámite.El ex alcalde John Cook se enfrenta al empresario Ricardo Samaniego en una elección que rompe esquemas previamente establecidos.En la elección de marzo, Cook obtuvo el 47 por ciento de los sufragios, mientras que Samaniego alcanzó el 30, lo cual orilló a una elección de desempate: la del próximo partes.Reportes de gastos de campaña de ambos candidatos –dados a conocer el 14 de mayo y que se encuentran en poder de El Diario– señalan que Samaniego ha recaudado 20 mil dólares por encima de su rival, el ex alcalde.Se trata de una situación de contrastes, ya que Cook cuenta con una trayectoria política, habiendo sido regidor y posteriormente alcalde. Por su parte, Samaniego ha desarrollado una trayectoria empresarial y apenas incursiona en el ámbito electoral, aunque invoca el legado de su primo, el sheriff Leo Samaniego, quien marcó una época en la aplicación de las leyes y el orden en el Condado.Actualmente, la campaña de Cook presenta un déficit de 15 mil 503 dólares y 77 centavos, mismos que se prestó el propio candidato para sufragar la carrera. No obstante el ex alcalde confía en que podrá ganar si grandes presupuestos, ya que le apuesta al contacto con la gente.“Aprendí que esta es la mejor manera de ganar una carrera política. No es con dinero, no es con publicidad, pero con ese impacto de conocer a la gente y saludarla”, expresó el político en una entrevista previa con El Diario.Uno de los puntos más delicados de la contienda electoral para juez del Condado es la construcción de la arena multiusos en el Centro de El Paso, cuyo financiamiento fue aprobado por los electores durante la gestión de Cook al frente de la Ciudad.Un grupo de historiadores y preservacionistas se oponen a que se destruya el histórico Barrio Duranguito –uno de los primeros de El Paso– para la edificación de la arena.En esta batalla, los opositores a la arena han unido fuerzas en torno a Ricardo Samaniego. De hecho uno de los mayores financiadores de su campaña para juez del Condado es JP Bryan, un hombre de negocios retirado que reside en Houston y que presidió la Comisión Histórica de Texas. Bryan le donó 15 mil dólares al empresario.Samaniego cuenta con el apoyo de su amigo Richard Castro, uno de los operadores de franquicia de restaurantes McDonald’s más grandes de la región, quien le otorgó 22 mil dólares.“Esperemos que los 22 mil dólares de diferencia se traduzcan en la victoria de Samaniego”, señala Max Grossman, profesor de UTEP y uno de los más ardientes defensores de Duranguito.Por su parte Cook ha recibido apoyos de $5 mil por parte de Jim Scherr, abogado y dueño de dos hoteles en el Centro, así como de la Asociación de Sheriff de El Paso.

