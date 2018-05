Se lanzan vs Trump por llamar animales a indocumentados

El Paso– Después de que el presidente Donald Trump se refirió el miércoles a un segmento de inmigrantes como “animales”, surgieron en la localidad opiniones en las que se le calificó “peor que Hitler” por su postura racial.“El comentario de Trump de que los inmigrantes son animales, no personas, muestra el grado de racismo al que ha escalado su gobierno déspota, sin que el grueso de la población lo condene”, comentó Carlos Marentes, director del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos.“Estamos cayendo en un sistema político de régimen neofascista al estilo, o aun superior, del que dio origen al fascismo alemán de Hitler”, enfatizó Marentes.El miércoles pasado, mientras Trump se expresaba sobre la mano dura que ha implementado su administración en política migratoria, dentro de su discurso se refirió a pandilleros que ya están en territorio de EU o intentan ingresar.“Tenemos gente entrando al país, o tratando de entrar, estamos deteniendo a muchos de ellos, pero sacamos a la gente del país, no creerías lo malas que son estas personas”, dijo Trump al reunirse en California con funcionarios que se oponen a la ley estatal SB54 que establece protección –“santuario”– a la comunidad inmigrante.“Estas no son personas, estos son animales, y los estamos sacando del país a una velocidad que nunca antes había sucedido”, dijo en un momento acalorado el mandatario estadounidense.Selfa Chew, profesora asistente visitante del Departamento de Historia de la Universidad de Texas en El Paso, recordó los orígenes genealógicos del mismo presidente Trump.“Sus antepasados fueron inmigrantes”, destacó la profesora. “Su opinión refleja ignorancia y desdén por todos los seres humanos, incluyendo sus propios ancestros”, sostuvo la académica.“Sin embargo, sus palabras son peligrosas al naturalizar la violencia racista”, afirmó.Marentes refirió el hecho de que este tipo de declaraciones agudizan el clima político en el país, que poco favorece a la inmigración a Estados Unidos.“La clase política, con Trump a la cabeza, nos está empujando a una desgracia moral nacional. Tenemos que frenar a esa clase política antes de que sea muy tarde”, dijo el director del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos y líder social.“Hay que empezar por proteger la calidad humana de las y los inmigrantes frente al racismo abierto, que hoy permea a este país”, subrayó.El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó el jueves una queja formal en contra del presidente de los Estados Unidos.La noche del jueves la Cancillería dio a conocer que la nota diplomática fue entregada a mediodía del jueves en Washington, en carácter de nota diplomática de protesta después de que el mandatario estadounidense dijo que algunos migrantes que cruzan a los Estados Unidos son “animales”.En un comunicado la Cancillería mexicana sostuvo: “Las afirmaciones del mandatario estadounidense son absolutamente inaceptables, ya que generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana, independientemente de su situación migratoria”, destaca el documento.El comunicado sostiene que las aseveraciones del presidente Trump son contrarias al respeto a los derechos humanos “y vulneran el principio de responsabilidad compartida que debe regir en la relación bilateral”.“El Gobierno de México refrenda su firme compromiso de velar por el trato digno y el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, sin distinción de su situación migratoria”, concluye el comunicado.Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México, anunció en la víspera la queja formal del Gobierno mexicano; de forma previa, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, calificó las ideas expresadas por el presidente Donald Trump como “racistas e inaceptables”.Por su parte, Trump defendió ayer su uso de la palabra "animales" para describir a algunos inmigrantes que ingresan a Estados Unidos ilegalmente, y dijo que la seguirá usando para referirse a los pandilleros violentos a pesar de que los demócratas y el gobierno de México lo censuraron. (Roberto Carrillo/El Diario de El Paso)

