Si más gente vota podemos ganar'

“Si no salen a votar se quedan con lo mismo, pero si salen a votar podemos hacer cambios”, afirmó categórica y con esperanza Lupe Valdez, aspirante demócrata a la gubernatura por el estado de Texas.Latina, de 70 años y ex sheriff de Dallas, Valdez se medirá este martes en las casillas a Andrew White –hijo del ex gobernador Mark White– por la nominación del Partido Demócrata. El ganador de la contienda se enfrentará en los comicios de noviembre al gobernador republicano Greg Abbott.En visita a El Paso en los últimos días de campaña, la aspirante a ocupar la silla estatal lamentó que de acuerdo a la estadística electoral sólo un 6 por ciento de los votantes hacen efectivo su sufragio.“Si sale ese 90 por ciento a votar la elección podría ganarse”, dijo la ex sheriff del Condado de Dallas y primera latina en aspirar a la gubernatura.Expresó que refuerza actividades para llegar al mayor número de texanos.“Nos trazamos como prioridad llegar a 11 ciudades más y en eso estamos enfocados”, agregó la candidata, quien en El Paso se reunió con tres funcionarios electos: el senador José Rodríguez, y los representantes César Blanco y Mary González.Entre las ciudades seleccionadas están San Antonio, Houston, Dallas, McAllen, Laredo y El Paso.“Estamos tocando puertas y escuchando a la gente pero a la vez dándoles a conocer nuestra propuesta política”, dijo Valdez, quien es también la primera candidata abiertamente gay en aspirar a la gubernatura.Visiblemente contenta resaltó el júbilo de la gente cuando habla con ellos. “Entre lágrimas me dicen qué bueno que hay una mujer latina en esa posición”, dijo.Destacó que es necesario decirle a la gente que Texas no es un estado rojo –color con que se identifica a los republicanos–, lo que pasa es que los electores no acuden a votar y por ello el sistema no cambia.“Es triste ver y da vergüenza que no se respete al latino. Necesitamos respeto y demandamos respeto por eso es necesario votar”, expresó.Indicó que para poder cambiar el sistema de gobierno es necesaria la participación ciudadana. Denunció que el actual régimen beneficia sólo a los ricos y no al pueblo. “Nosotros estamos con el texano común y no con grupos de gente rica como lo hace el actual gobernador Greg Abbott”.Seguridad social, programas sociales y educación son sus propuestas, entre otras, enfocadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.“Ahora la gente tiene que tener dos o tres trabajos para sobrevivir y eso no es calidad de vida”, dijo.Mencionó que lamentablemente en Texas hay miedo y temor de denunciar los crímenes ante la aprobación de la Ley SB4 –que exige documentos migratorios a detenidos por la Policía– por parte de la Legislatura estatal y encabezada por el propio gobernador.“De llegar a ocupar la gubernatura lo primero que haré es abolir esa ley porque yo siempre estuve en contra junto con la sheriff de Dallas”, dijo quien enfrentó a Abbott en una pelea pública.Lupe Valdez, veterana militar y ex agente federal, mencionó que las políticas federales encabezadas por el presidente, del cual no quiso pronunciar su nombre, han lastimado la armonía social por lo que es tiempo de cambiar el sistema con su voto.“En estas votaciones sabremos en realidad si la gente quiere que cambie o siga así”, dijo quien renunció a su trabajo para alentar una esperanza para la comunidad texana.