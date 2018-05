¿Está El Paso preparado para tiroteos en campus?

Tras el ataque a balazos –que dejó al menos diez muertos, incluyendo a un maestro, y diez heridos– en una escuela de Santa Fe, Texas, ha revivido la preocupación entre la ciudadanía sobre si los planteles de El Paso están preparados para una contingencia así.Los distritos escolares de El Paso se pronunciaron preparados para cualquier tipo de amenaza o incidente que ponga en riesgo la seguridad de sus estudiantes, maestros y empleados.Un sondeo del Centro de Investigación Pew publicado en abril, señaló que la mayoría de los adolescentes entre 13 y 17 años y padres con hijos en ese rango de edad temen que ocurra un tiroteo en sus escuelas.“Es que ya no sabemos qué es lo que puede pasar, con tantas matanzas que han pasado últimamente ya no sabes si en verdad los niños se van seguros o no a la escuela”, comentó Fátima Ochoa, madre de familia.Los distritos de El Paso y Socorro cuentan con departamentos de Policía especializados en situaciones de seguridad infantil y juvenil.El Distrito Independiente de Ysleta, (YISD), aunque no posee una corporación establecida del orden, tiene una asociación directa con el Departamento de Policía de El Paso y además tiene un total de 84 oficiales de seguridad que se esparcen por sus 61 planteles.Chris Lechuga, vocero de YISD, dijo que por lo menos se realizan 2 simulacros de encierro, refugio y de tirador activo en cada una de las escuelas por año escolar y que sus 41 mil 500 estudiantes participan activamente en cada uno de ellos.Esta regulación es parte de una norma estatal en prevención y seguridad en las escuelas de todo el país.“El Distrito se toma este tipo de incidentes muy en serio, practicamos medidas de seguridad y se realizan simulacros durante el ciclo escolar. Siempre estamos en comunicación con los estudiantes y padres de familia, siempre los alentamos en que si ven, escuchan o saben algo es importante decirlo de inmediato”, comentó.El Distrito de Socorro, (SISD) resguarda mediante su Departamento de Policía a un total de 46 mil estudiantes y 6 mil empleados, entre maestros y administrativos.José Castorena, jefe de Policía de SISD, comentó que la comunicación es pieza clave en la prevención de este tipo de incidentes mortales.Dijo que en ocasiones se señala a las autoridades educativas como primeras instancias responsables de los actos estudiantiles, cuando es un trabajo conjunto el que verdaderamente cuenta con el resultado de prevención.“Es importante recordar a los padres que tienen que estar al pendiente y platicar con sus hijos, esto tiene que ser algo que se haga todos los días, de manera que de forma conjunta se pueda tener más comunicación para evitar situaciones como ésta”, dijo.La corporación policiaca de Socorro ISD cuenta con 43 oficiales autorizados que patrullan e inspeccionan los planteles desde pre-kínder hasta sus seis high schools.El Paso ISD, es conocido por contar con el Departamento de Policía escolar más grande en la región. Dentro de las 253 millas cuadradas que abarca, los oficiales se conjuntan con otras agencias locales de aplicación de la ley. Proporciona protección para 95 escuelas, la seguridad de casi 60 mil estudiantes y 10 mil empleados.“Trágicamente, se reportó esta mañana otro tiroteo, esta vez en la escuela en Santa Fe, Texas, cerca de Galveston. Si bien no hay un impacto directo en EPISD, incidentes como éste siempre provocan temor, preocupación y preguntas de los estudiantes y padres”, dijo Juan Cabrera, superintendente de El Paso ISD.“Queremos reiterar que nuestras escuelas están seguras y estamos constantemente buscando medidas para mejorar esa seguridad”, añadió.El Distrito cuenta con 42 elementos policiacos y también realiza constantes simulacros de tiradores activos, encierros y refugios a lo largo del ciclo escolar en todos sus planteles educativos.Castorena informó que desde febrero, después del tiroteo en Parkland, Florida, las amenazas en los planteles educativos surgieron como no había pasado en años anteriores.Desde esa fecha se han investigado un total del 35 reportes, que resultaron con ocho estudiantes procesados ante autoridades locales.“La mayoría expresaron que habían hecho las supuestas amenazas en forma de broma o juego, sin malas intenciones, pero se dieron cuenta que hay consecuencias de sus actos; desde entonces dejó de pasar y ha estado todo pacífico”, concluyó.

