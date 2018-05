De forma accidental un helicóptero militar dejó caer una caja de municiones, mientras sobrevolaba la escuela Parkland Elementary en la zona Noreste de la ciudad.Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:45 de la tarde del jueves, cuando la pesada caja cayó sobre el techo de uno de los edificios de la mencionada escuela, abriendo un agujero por la fuerza del impacto.De acuerdo a Patricia Ayala, jefa de Comunicaciones del Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD), no se registraron lesionados, solamente daños materiales a la estructura del plantel educativo, y un apagón eléctrico.“La caja hizo un agujero en el techo y causó un corte de energía en una porción del edificio”, dijo Ayala.La vocera sostuvo que la Policía Militar “inmediatamente respondió”, y acudió a la escuela para iniciar la investigación del hecho.“Debido a que el incidente ocurrió después del día de instrucción, ningún estudiante o miembro del staff estuvieron en peligro en algún momento”, agregó Ayala.El Diario de El Paso intentó obtener comentarios de los voceros de la base militar de Fort Bliss, pero al cierre de esta edición no se había obtenido información al respecto.Diferentes medios de comunicación se hicieron presentes en las instalaciones de la escuela, y en un lapso de 15 minutos sobrevolaron la zona al menos 5 helicópteros en una ruta aérea habitual que los conecta a Fort Bliss.En la base militar se encuentra destacamentada la Primera División Armada de la Brigada de Combate Aéreo, en donde sus diferentes unidades cuentan entre otros con helicópteros AH-64 Apache.Esta brigada tiene una larga historia de operaciones militares en diferentes frentes, como lo es la Operación Libertad Iraquí, y misiones en Afganistán, Kuwait y Oeste de África.Los helicópteros Apache cuentan con ametralladoras M230 que utilizan municiones 30 mm, que cumplen con los lineamientos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y que regularmente no se utilizan contra personal, sino contra materiales o equipos blindados. [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.