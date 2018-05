Reabre Washington conversaciones sobre inmigración

Washington – El presidente Donald Trump y los líderes republicanos de la Cámara de Representantes reabrieron las negociaciones sobre el destino de los jóvenes inmigrantes indocumentados y la seguridad fronteriza, resucitando el tema políticamente explosivo de la inmigración que ha obstaculizado al Partido Republicano.Tras una revuelta interna que duró varios días, el Partido Republicano se modera, temeroso de la inacción continua antes de las elecciones de mitad de período, por lo que empleó una maniobra legislativa raramente utilizada para obligar al presidente de los diputados –Paul Ryan, republicano de Wisconsin– y a la Casa Blanca a volver a la mesa de negociaciones.Los esfuerzos generales del jueves se han centrado en el camino a la residencia permanente de los cientos de miles de "dreamers" que quedaron en el limbo después de que Trump cancelara el programa el año pasado. Crucial para las discusiones son las formas de construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México que Trump prometió repetidamente en la campaña de 2016.Ningún problema es más políticamente complicado y molesto para los republicanos que la inmigración, y el último punto de ignición expone las fracturas internas. Trump aprovechó los temores sobre los inmigrantes que hacen explotar las fronteras de la nación para ganar la presidencia y una posición de línea dura es la piedra angular de su mandato.Esta semana, el presidente clamó por ajustar las leyes para mantener a los pandilleros "animales" fuera del país, y ha amenazado con provocar el cierre del gobierno apenas un mes antes de las elecciones si no se financia el muro fronterizo."Un voto para un demócrata en noviembre es un voto por las fronteras abiertas y el crimen", dijo en un mitin el mes pasado en Michigan.Pero votar sobre políticas de inmigración restrictivas podría entregar munición política a los rivales de muchos titulares republicanos en distritos dinámicos cuyo éxito es fundamental para retener a la mayoría de la Cámara en el partido.Ryan, quien ha anunciado planes de retirarse al final de su mandato, dijo el jueves que su objetivo es una legislación aceptable para Trump, los republicanos y algunos demócratas, un tipo de compromiso que ha sido raro en la Cámara dirigida por el Partido Republicano."La pregunta es, ¿podríamos tener un proyecto de ley que tenga una gran mayoría de republicanos que algunos demócratas apoyarían? ¿Cuál es la combinación?" dijo Ryan.Ese es un dilema que los republicanos esperaban haber evitado. En febrero, la Corte Suprema impidió que Trump cancelara el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que protege a más de medio millón de jóvenes inmigrantes de la deportación. Al eliminar una fecha límite inminente, eso detuvo un esfuerzo ya precario para aprobar una solución legislativa de DACA.Pero un grupo de moderados republicanos renegados no están dispuestos a esperar. Veinte han firmado una petición de "descarga" que establecería una serie de votos en proyectos de ley de inmigración rivales, incluyendo al menos uno que podría aprobarse con la mayoría de los votos demócratas. Dado que se espera que casi todos los demócratas se unan a la petición, son suficientes los republicanos para ponerlo al borde de ser aprobado.Ryan y otros líderes republicanos han respondido cortejando de tiempo completo a la prensa para bloquear el esfuerzo –que culminó el jueves en un nuevo y frenético esfuerzo por elaborar un proyecto de ley más conservador que podría ganar el apoyo de la mayoría de los republicanos y potencialmente de algunos demócratas.El proyecto se dio después de una reunión de la Casa Blanca el martes en la cualTrump, Ryan y el líder mayoritario de la Cámara, Kevin McCarthy, republicano de California, discutieron ideas sobre cómo esquivar la iniciativa contraria y también cumplir las promesas de Trump de construir un muro fronterizo, así como tomar medidas enérgicas contra las ciudades santuario "que no cooperan con las autoridades federales de inmigración y aprietan otras políticas de inmigración".Pero hacerlo requiere navegar en un campo minado político, y podría significar al menos un retroceso parcial del amplio marco de inmigración que Trump emitió en enero que incluyó 25 billones en financiamiento del muro fronterizo, así como la cancelación de las principales vías legales de inmigración.Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han pasado meses tratando de obtener apoyo para un proyecto conservador de inmigración coescrito por el presidente del Comité Judicial Bob Goodlatte, republicano de Virginia, y el presidente del Comité de Seguridad Interna Michael McCaul, republicano de Texas, pero no han logrado convencer a suficientes republicanos para aprobarlo.Las conversaciones entre los líderes de la Cámara y la Casa Blanca en los últimos días se han centrado en cómo modificar el proyecto de ley Goodlatte-McCaul para obtener un apoyo más amplio, según legisladores y asesores republicanos familiarizados con las conversaciones. Eso podría incluir agregar un camino hacia la residencia permanente para los beneficiados por el DACA y eliminar un controvertido programa de trabajadores agrícolas huéspedes que requeriría que regresen a sus países de origen para obtener visas."Nadie ha identificado a ese unicornio todavía", dijo un asesor republicano de alto rango en el esfuerzo por encontrar un compromiso factible.Para el jueves por la tarde, los líderes de la Cámara también estaban tratando de encontrar una manera de organizar un debate el mes próximo que permita a conservadores y moderados canalizar sus frustraciones sin empoderar a los demócratas o poner en peligro sus campañas de reelección pendientes.

