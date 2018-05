Aunque la presencia del hombre en la zona de El Paso, Texas data de miles de años en la historia, los residentes fronterizos celebraron ayer jueves el 145 aniversario de la fundación de la ciudad.Una serie de eventos se llevaron a cabo en el Centro de Convenciones de El Paso, que de manera oficial considera el 17 de mayo de 1873 como el de la fundación de la ciudad.“Hay evidencias de presencia humana en Hueco Tanks, con jeroglíficos que datan de más de 10 mil años, pero desde antes de la llegada de los españoles la región que ahora es El Paso era parte de una red de comercio de las tribus indígenas que aquí habitaban, y que posteriormente los españoles retomaron como el Camino Real de Tierra Adentro”, dijo el historiador David Dorado Romo.Enfatizó en el hecho que 1873 no corresponde al nacimiento, sino a la fecha de su incorporación oficial como ciudad.“Es en 1873 cuando se celebra oficialmente, cuando se nombra a Benjamin Bowell primer alcalde, pero esto no quiere decir que ahí empieza El Paso, ya que incluso en 1849 ya se tenía reconocida una oficina postal que se nombró precisamente El Paso”, afirmó Dorado Romo.“Es bueno recordar que la ciudad de El Paso fue fundada en 1873, porque muchas personas recuerdan también el año 1881, cuando llegó el ferrocarril que a su vez cambió para siempre a El Paso del Norte”, dijo por su parte Daniel Carey-Whalen, director del Museo Centennial de la Universidad de Texas en El Paso.“Sin embargo, en 1873 El Paso seguía siendo una ciudad polvorienta, mitad mexicana, mitad estadounidense; y de hecho la mayoría de las familias dominantes eran hombres anglos que contrajeron matrimonio con mujeres mexicanas como los Stephenson / Ascarate, o los Hart / Siqueiros”, sostuvo Carey-Whalen.Para ambos estudiosos de la historia, el sincretismo cultural es parte esencial de la historia de El Paso, aunque a decir de Dorado Romo las raíces no solamente son mexicanas y angloamericanas.“Al ser El Paso un centro de comercio tan importante, es por ello que llegaban a establecerse en la zona hombres de Siria, de China o de Europa, y que contraían matrimonio con mujeres locales, de Chihuahua, de Delicias, de Parral”, sostuvo Dorado Romo.“Cuando llegó el ferrocarril a El Paso llegaron cientos de trabajadores chinos, y al establecerse contrajeron matrimonio con mujeres de aquí para crear el China Town más grande de Texas, así como una cultura interracial, intercultural, e interglobal”, agregó.Por su parte la educadora Lily Limón, ex representante en el Cabildo de la Ciudad de El Paso, destacó la riqueza cultural de la región y sus actuales desafíos.“Con la ciudad de El Paso celebrando su 145 aniversario, viene a la mente cuán corto es el tiempo que esto representa en comparación con la enorme historia de esta región”, afirmó.Limón fue representante del Distrito 7 del 2013 al 2017, y tras dejar su puesto ahora mira en perspectiva al Gobierno actual.“Cuando miro hacia atrás en mis cuatro años de servicio, reflexiono sobre cuánto ha cambiado el Gobierno de nuestra ciudad, ya que pasamos de una forma abierta, que siempre estuvo lista para escuchar a los constituyentes a una que hoy hace grandes esfuerzos para cortar la comunicación. Espero que esto termine siendo una acción temporal en lugar de una forma de vida permanente”, afirmó. [email protected]

