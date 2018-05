La incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), podría extenderse por lo menos unos meses más, de acuerdo con economistas locales.Al descartarse la posibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación, el secretario de Economía en México, Ildefonso Guajardo, comentó que seguirán las negociaciones hasta que encuentren posibilidades de tener un equilibrio y así llegar a un buen trato, lo cual podría ser hasta el final del sexenio presidencial.Localmente, Thomas Fullerton, catedrático y experto en economía transfronteriza de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), coincidió en que las elecciones mexicanas son principalmente lo que ha estado influyendo en la extensión de las negociaciones.“Es difícil anticipar qué es lo que podemos esperar, pero es probable que los tres gobiernos declaren que por el momento el acuerdo seguirá en vigencia y que anticipan mejorarlo o modernizarlo en el futuro”, comentó.Para Carlos Aguilar, profesor de Economía de El Paso Community College (EPCC), es difícil que haya una respuesta tan pronto, por lo que estima que se alargará un posible anuncio por lo menos a finales de mayo.Agregó que las elecciones mexicanas son relevantes y la base para poder establecer realmente lo que NAFTA será para las tres naciones.“Creo que sería muy rápido tener ya un acuerdo y desgraciadamente como el presidente Trump está muy rudo con la gente inmigrante, esto también influye en que el Gobierno de México tenga que detenerse para llegar a un acuerdo”, dijo.El viernes de la semana anterior, Donald Trump dijo que NAFTA es un ‘desastre horrible’ para los Estados Unidos.Y es que la administración Trump está cada vez más preocupada por alcanzar un acuerdo de paz con Corea del Norte y evitar una guerra comercial con China, por lo que las conversaciones de NAFTA continuarán. Empero, podrían generar un avance y una reunión ministerial, pero hasta ahora no se ha programado ninguna.A esto, se le suma el sentido de urgencia que los legisladores estadounidenses han añadido, ya que manifestaron necesitar por lo menos un aviso o una intención de firmar un acuerdo para poder votar en relación al acuerdo antes de que este Congreso termine en diciembre.Aunque los comentarios de Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, declaran la fecha límite determinante, muchos analistas han dicho que estos comentarios son turbios, y que el acuerdo podría pronosticarse, como se mencionó: en las últimas semanas de mayo o incluso en junio.Fullerton dijo que uno de los principales problemas en el desarrollo de esta ronda de negociaciones es que el Gobierno estadounidense ha adoptado diferentes posturas en cada una de las reuniones.“Además existen muchos asesores en la Presidencia que no reconocen la utilidad del comercio internacional, por lo que los riesgos para Texas son mayores que para otras partes del país”, comentó el catedrático.Añadió que lo que ha demostrado el Gobierno federal, es no se puede anticipar alguna reacción inmediata, debido a que no se ha seguido en ningún momento un patrón coherente.Texas es el mayor exportador de Estados Unidos, y México es su mayor mercado en el extranjero.El año pasado, Texas exportó 97.3 billones de dólares en bienes y servicios a su vecino del sur, cifra representada con el 37 por ciento de sus ventas totales en lugares externos.Como era de esperar, a muchas empresas en el estado les preocupa que las políticas económicas del presidente Trump puedan dañar el comercio entre Texas y México.“Su plan de ‘América Primero’, sólo busca que Estados Unidos se beneficie sin importar realmente lo que pueda o no obtener México”, comentó Aguilar.Greg Abbott, gobernador de Texas, informó recientemente que ‘desde que NAFTA entró en vigencia, las exportaciones de Texas a México aumentaron un 13 por ciento anualmente’.“Este crecimiento orgánico en las exportaciones se deriva de la estabilidad inherente en un acuerdo comercial a largo plazo”, declaró.Actualmente la tasa de desempleo de Texas está en su punto más bajo, gracias en gran parte a más de un millón de empleos en Texas que dependen de NAFTA, concluyó el republicano.Las tres naciones han mantenido discusiones periódicas desde agosto del año anterior. Inicialmente, habían buscado un acuerdo para diciembre y después se movió para marzo.Ahora se encuentran en lo que consideran una ronda continua de negociaciones. Las conversaciones se han centrado recientemente en el sector automotriz, con Canadá elogiando el progreso, pero con grandes brechas aún pendientes.Incluso si las partes acuerdan las reglas automáticas, siguen estando muy lejos en cuestiones tales como una cláusula de caducidad y paneles de resolución de disputas.El Congreso está presionando por un acuerdo inmediato, debido a las líneas de tiempo en el derecho comercial de Estados Unidos.Las elecciones en México se llevarán a cabo el 1 de julio y parece que marcarán la asunción de un nuevo presidente que podría, -según analistas-, realizar cambios en cualquier detalle que aún siquiera haya finalizado.

comentarios

