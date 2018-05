Tras cinco horas, lo convence SWAT de no suicidarse

Tras casi cinco horas de permanecer atrincherado en un automóvil y amenazando con suicidarse, el hombre que provocó una fuerte movilización SWAT en el Noreste de la ciudad, decidió entregarse a las autoridades.El incidente comenzó el jueves alrededor de las 6:42 de la mañana, cuando la Policía de El Paso (EPPD) recibió el reporte de un hombre armado con una pistola al interior de un vehículo en el estacionamiento de la tienda Walmart, ubicada en el 10840 del boulevard Martín Luther King.Por ello, agentes de EPPD llegaron al lugar pero ante la negativa del hombre por salir del auto, solicitaron la colaboración del equipo SWAT y bloquearon todos los accesos a la tienda y negocios aledaños, lo que provocó momentos de mucha tensión ya que no se sabía si el hombre iba a bajar del auto o cumpliría con sus amenazas.Enrique Carrillo, vocero de EPPD, comentó que los empleados y clientes de Walmart fueron trasladados al interior de la tienda durante todo el operativo.“Les pedimos que por su seguridad cerraran todas las puertas y no salieran para nada hasta que nosotros les avisáramos”, dijo el vocero Carrillo.Al lugar arribaron también elementos de la Unidad de Manejo de Crisis, para tratar de convencer al hombre de no atentar contra su vida.El vocero comentó que durante todo el tiempo que el hombre permaneció al interior del vehículo, los negociadores estuvieron hablando con él para persuadirlo.Se entregaLuego de varias horas de diálogo, el hombre de aproximadamente 30 años, accedió a bajarse de su automóvil y caminando de espaldas con las manos en alto se entregó a las autoridades.Hasta anoche se desconocían los motivos por lo que el hombre pretendía quitarse la vida, pero enfatizó que lo único importante era evitar que lo hiciera.“Lo más importante era salvar la vida del sujeto, sin importar que sea el mismo quien quiera matarse, nosotros estábamos aquí para eso”, explicó.El hombre cuya identidad no fue revelada de manera inmediata, fue trasladado a un hospital para ser valorado psicológicamente.Transcendió que el hombre no enfrentará cargos criminales por lo ocurrido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.