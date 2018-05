Cambia CBP carriles de ready lanes en Zaragoza

Los usuarios de las ‘Ready Lanes’ en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, tendrán que circular sobre el carril de la izquierda para ingresar a los Estados Unidos, ya que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cambió de lado el servicio de estas casetas de inspección.De acuerdo con autoridades, con el fin de abordar los problemas actuales de congestión vehicular, se decidió intercambiar las ubicaciones de los carriles Ready Lane con los de las líneas regulares.En días pasados se han desatado conflictos entre los mismos conductores durante los tiempos de espera en las líneas de los puentes internacionales que unen El Paso y Ciudad Juárez.El más reciente, ocurrido en el puente internacional Paso del Norte, resultó con dos personas arrestadas y con un vehículo que pertenecía a una familia paseña, totalmente vandalizado.Tras las modificaciones los conductores tendrán que cargarse al carril de la izquierda para acceder a estas casetas, logrando un mejor flujo de tráfico al haber más espacio, según CBP.Para algunos usuarios, el hecho de que las casetas cambien no trae mucha diferencia a como se ubican con anterioridad.Manuel Ávila, usuario de los carriles Ready Lane, comentó que este cambio no ayudará a un mejor flujo vehicular, debido a que ahora los guiadores tendrán más oportunidad de “meterse” en la fila.“Creo que funcionaba mejor como estaba antes, porque además se abrían más carriles del lado derecho”, expresó. “Las gente siempre encontrará la forma de meterse en la fila y ahorrarse tiempo en cruzar”.CBP informó que el carril SENTRI, —comúnmente conocido como línea exprés—, sigue siendo el mismo y no se verá afectado.Las líneas Ready Lane cuentan con el beneficio de tener un menor tiempo de espera en comparación con los carriles regulares, ya que cuentan con la tecnología de radiofrecuencia e identificación inmediata, (RFID).Aunque el tiempo de espera no se compara con el tiempo de los usuarios SENTRI, CBP garantiza a los usuarios de las Ready Lanes tiempos de espera significativamente más cortos en comparación con las casetas regulares.En promedio, durante el año fiscal 2016, los usuarios con micas Ready Lane contaron con un ahorro de tiempo del 5 por ciento, de acuerdo con CBP. A esto se le suma que gracias a esta tecnología, los agentes pueden procesar más vehículos, —aproximadamente 23 carros más por hora—, que en los carriles regulares.La implementación de documentos con RFID se encuentra vigente desde el 1 de junio del 2009. Desde entonces, se ha establecido que las personas que entran al país por tierra o mar desde México, Canadá y el Caribe deben presentar un documento válido que cumpla con las leyes para su legal estadía.Al utilizar la tarjeta de viaje con RFID, es posible un procesamiento más eficiente, ya que dicha tecnología permite a los agentes de CBP recibir información de los viajeros de una manera más rápida.

