Washington— La administración Trump está haciendo preparativos para albergar a los niños migrantes en las bases militares, de acuerdo a comunicados del Departamento de la Defensa, siendo la señal más reciente de que el Gobierno sigue adelante con los planes de separar a las familias que cruzan ilegalmente la frontera.Según una notificación enviada por correo electrónico al staff del Pentágono, el Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS por sus siglas en inglés) visitará cuatro instalaciones militares en Texas y Arkansas en las dos próximas semanas para evaluar si son apropiadas para servir como albergues infantiles.No se sabe si las tropas podrían ser asignadas a las bases en donde van a estar los niños.Tres de las bases están en Texas –Fort Bliss del Ejército, la Base Goodfellow de la Fuerza Aérea y la Base Dyess de la Fuerza Aérea.La Base Little Rock de la Fuerza Aérea en Arkansas también será evaluada, de acuerdo a las comunicaciones del Pentágono y HHS.Las bases podrían ser utilizadas para albergar a niños menores de 18 años que arriben a la frontera sin un pariente adulto o después que el Gobierno los haya separado de sus padres.El HHS es la agencia gubernamental responsable de proporcionarles a los menores el cuidado provisional hasta que otro pariente adulto pueda hacerse cargo de su custodia.El correo electrónico consideró las visitas al sitio como una evaluación preliminar. “Hasta este momento no se han tomado decisiones”, asegura.Un oficial del HHS confirmó las visitas a las instalaciones militares, y habló de manera anónima debido a que los planes no se han hecho públicos.El oficial dijo que el HHS tiene actualmente espacio y camas para recibir a 10 mil 574 niños.En un comunicado, la Administración de Niños y Familias de la agencia, señaló que sus programas “evalúan rutinariamente las necesidades y capacidades existentes en aproximadamente 100 albergues en 14 estados”.“Otras propiedades que cuentan con esa infraestructura son rutinariamente identificadas y evaluadas por las agencias federales como posibles lugares que podrían convertirse en albergues temporales”, dice el comunicado.Esas instalaciones están en un 91 por ciento de su capacidad, comentó un oficial del HHS, los planes de la administración Trump para aplicar medidas severas podrían provocar que miles de niños estén bajo el cuidado del Gobierno.Funcionarios de la Administración Trump dijeron que están tratando de detener un considerable incremento en el número de familias que en esta primavera están cruzando ilegalmente la frontera, muchos de los cuales son centroamericanos que buscan asilo.Agentes fronterizos de Estados Unidos arrestaron a más de 100 mil inmigrantes ilegales en los meses de marzo y abril, siendo el total mensual más alto desde que Donald Trump asumió la Presidencia.Trump se puso furioso con el incremento y culpó a Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interna. Le ordenó que “cerrara” la frontera y redujera el flujo de migración, que usualmente aumenta en primavera debido a la demanda estacional de mano de obra agrícola.Nielsen y el procurador general, Jeff Sessions, dicen que el Gobierno tomará la extraordinaria medida de fincar cargos delictivos en contra de todo aquel que cruce la frontera de manera ilegal, incluyendo padres de familia que viajan con sus hijos. En la mayoría de los casos, eso significa que los adultos serán detenidos en cárceles en espera de que puedan comparecer ante un tribunal, mientras que sus hijos serán puestos bajo cuidado temporal.“Si usted está traficando a un menor, entonces nosotros lo vamos a procesar, y ese menor será separado de usted, probablemente, tal como lo requiera la ley”, dijo Sessions la semana pasada.“Si usted no quiere que su hijo sea separado, entonces no lo traiga con usted al cruzar la frontera de manera ilegal”, agregó. “No es nuestra culpa que alguien haga eso”.Los menores que son custodiados por los HHS pasan en promedio 45 días bajo el cuidado del Gobierno, según dijo el funcionario de los HHS, y se les brindan oportunidades educativas y recreativas. La dependencia realiza revisiones de historiales de los potenciales tutores de los menores, y en un 85 por ciento de los casos los niños son liberados para ser entregados a uno de sus padres o a otro familiar adulto que ya vive en Estados Unidos, según el funcionario.Funcionarios de Seguridad Nacional han estado batallando por años en lidiar con los cambios demográficos en la población de los migrantes que son arrestados en la frontera, donde hombres solteros provenientes de México solían ser la abrumadora mayoría de las personas que eran puestas bajo custodia.Las familias con hijos y menores que viajan solos conformaron el 10 por ciento de las personas que cruzan la frontera de la manera ilegal hace cinco años, según dijo Nielsen a los senadores en su testimonio el martes, hoy conforman el 40 por ciento de aquellos que son detenidos por agentes fronterizos de Estados Unidos, dijo.El uso de las bases militares para albergar a los menores migrantes ya tiene sus antecedentes. Durante el punto álgido de la crisis con los menores migrantes del 2014, la administración Obama utilizó bases en Oklahoma, Texas y California para albergar a más de siete mil menores por el transcurso de siete meses.

