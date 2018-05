Descontento ante labor de abogada de la ciudad

Conforme se dan a conocer más detalles del retiro de la ex abogada de la ciudad, Sylvia Borunda Firth, su última evaluación de desempeño pinta una imagen de descontento con algunas de las facetas de su labor.La más reciente evaluación de la funcionaria se realizó en el mes de marzo, antes de su partida repentina a finales de abril. Tanto los ocho regidores como el alcalde de la ciudad calificaron a Firth en cuanto a su capacidad administrativa, habilidades de comunicación y su relación profesional con el cabildo.Durante una junta especial a principios de semana, el alcalde Donald ‘Dee’ Margo afirmó que este cambio ocurrió con base de un proceso de evaluaciones realizado por la misma entidad.“Determinamos cuál era el mejor interés del Concilio y Ayuntamiento para lograr un cambio y seguiremos los términos del acuerdo en cuanto a la compensación que fue ratificada por el concilio anterior y firmado por el alcalde [Óscar] Leeser”, explicó Margo.Dentro de las evaluaciones negativas en cuanto al desempeño de Firth, cinco de los ocho concejales no estaban satisfechos con la capacidad de la abogada para mantenerlos informados de actividades, progreso y problemas dentro del municipio.Mientras que tres de los ocho regidores no consideraban que la abogada les proporcionaba consejos legales que fueran comprensibles. En general, las puntuaciones más bajas dan a entender que la funcionaria no contaba con el respaldo de todos los funcionarios.Algunos de los comentarios de la evaluación que expresan quejas especificas son anónimos, pero aún así hablan de la inconformidades que los regidores tenían con Firth.“La abogada de la ciudad proporciona su interpretación legal, pero también agrega mucho de su opinión personal… A veces es complicado diferenciar entre su opinión personal o su opinión legal”, dijo uno de los concejales.Otro argumento que se dio a conocer fue que la aboga era conocida por guardarse información hasta que alguien la solicitaba directamente. “La abogada tiene que ser más directa con sus consejos legales”, describió.Una queja en particular criticó el hecho de que Firth contrató a su hermana para representar al ayuntamiento en ciertos asuntos legales. En particular durante la negociación colectiva con el sindicato de Bomberos de El Paso en el 2014.A pesar de estas quejas, el Cabildo de El Paso aprobó este lunes un acuerdo que le otorgará a la ex abogada municipal un finiquito de más de $274 mil dólares, ya que así fue acordado en los pormenores de su salida laboral.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.