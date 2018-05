Permiten juez a 'dreamers' impugnar demanda vs DACA

Austin— Un juez federal le permitió a un grupo de inmigrantes indocumentados jóvenes que intervinieran en una demanda con la que el estado de Texas busca poner fin al programa de Acción Deferida para Inmigrantes que Arribaron al País Siendo aún Menores, o DACA.El juez federal de distrito de Brownsville, Andrew Hanen le permitirá al Fondo Mexicoamericano Educativo y de Defensa Legal (MALDEF) representar al grupo de “Dreamers”, el término comúnmente utilizado para referirse a los jóvenes indocumentados que fueron traídos al país durante su infancia y que han vivido la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Ellos argumentan que resultarán irreparablemente afectados si el programa de la era de Obama llegase a quedar anulado. La iniciativa protege a los beneficiarios de la deportación y les permite renovar un permiso de trabajo por dos años.La decisión del martes vino después de que el procurador general de Texas, Ken Paxton cumplió a comienzos de este mes la promesa de demandar a la administración de Trump con la esperanza de ponerle fin al programa, aseverando que es inconstitucional. Ninguno de los bandos se opuso a la intervención, de acuerdo con un comunicado de prensa del MALDEF.El programa DACA ha estado peligrando de ser anulado desde que el presidente Donald Trump anunciara en septiembre que la administración iba a eliminarlo dentro de seis meses. Pero tres tribunales distintos desde entonces han determinado que la administración debe mantener el programa intacto, por ahora.La decisión más reciente tuvo lugar a finales de abril, cuando el juez federal de distrito, John D. Bates, del Distrito de Columbia, determinó que la administración no sólo debe aceptar las renovaciones de DACA, sino que también deberá aceptar las nuevas aplicaciones al programa. Sin embargo, dicha decisión fue suspendida por 90 días, dándole a la Casa Blanca algo de tiempo para formular un mejor argumento que respalde sus razones de querer eliminar el DACA. La demanda de Paxton fue presentada una semana después de que Bates emitiera su fallo, y a Texas se le han unido otros seis estados en sus más recientes esfuerzos.Cuando la administración anunció sus intenciones en septiembre, había 120 mil beneficiarios de DACA en Texas y más de 800 mil a nivel nacional.Funcionarios de MALDEF dijeron que la intervención es necesaria debido a que Texas y la administración de Trump están actuando en conjunto con el fin de eliminar el programa.“La orden de hoy que nos da permiso a la intervención nos asegura que este caso no proseguirá como un acuerdo entre enamorados que concuerdan en casi todo asunto relevante”, dijo Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF, en un comunicado. “Los interventores y su consejero presentarán una vigorosa defensa del DACA, una iniciativa que ha estado en vigor por muchos años y de la cual Texas y todos los demás estados se han beneficiado”.El presidente Trump dijo en septiembre que la demora de seis meses era necesaria con el fin de que el Congreso pudiera actuar, pero la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos ambos no han podido avanzar en ningún tipo de legalización para codificar al DACA, incluyendo iniciativas que reforzarían la seguridad en la frontera.

