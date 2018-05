Ejecutan a asesino de rapero

Huntsville, Texas – Un recluso condenado de Texas que insistió en que no estaba involucrado en el asesinato de "un carril de los amantes" en San Antonio hace más de 14 años fue ejecutado el miércoles por la noche por el asesinato.Juan Eduardo Castillo, de 36 años, recibió una inyección letal por los disparos y robo fatales de un hombre de 19 años que, según el testimonio, Castillo y varios amigos llevaron a cabo en un camino apartado donde la promesa de drogas y sexo atrajo a la víctima.Castillo se convirtió en el undécimo asesino convicto ejecutado este año en Estados Unidos y el sexto en Texas.Dio una breve declaración final antes de recibir la dosis letal de pentobarbital, agradeciendo a "todos"."Sabes quién eres. Los amo a todos", dijo Castillo. "Eso es."Cuando el potente sedante entró en vigor, levantó la cabeza de la camilla y usó un improperio para decir que podía probar la droga y que se quemó. Tomó varias respiraciones rápidas que se convirtieron en ronquidos y luego detuvo todo movimiento.Castillo fue declarado muerto 23 minutos más tarde a las 6:44 p.m. tiempo del Centro (5:44 p.m. tiempo de El Paso).La madre y la madrastra de la víctima estaban entre la gente mirando por la ventana. Después de que un médico declaró que Castillo había muerto, uno de los otros familiares exclamó: "Tenemos justicia. Gracias".Castillo nunca los miró y no ofreció disculpas."Para que él lo mire y ni siquiera lo reconozca, quiero decir que fue difícil", dijo Mark García, cuyo hermano, Tommy Garcia Jr., fue asesinado por Castillo. "Pero no esperábamos que se disculpara".Dijo que llevar a cabo el castigo casi 15 años desde que el crimen fue frustrante y que Castillo "se libró fácilmente"."Mi hermano no tuvo una segunda oportunidad, mi hermano no presentó ninguna apelación ni pidió perdón", dijo Mark García.Castillo perdió apelaciones a principios de esta semana en el Tribunal Supremo de los EE. UU. Y en la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, la corte más alta del estado. No se presentaron apelaciones al último día en los tribunales para tratar de bloquear su castigo y el gobernador Greg Abbott rechazó una solicitud de sus abogados para un aplazamiento de 30 días.Los abogados de apelación de Castillo argumentaron que no hay evidencia física que lo vincule con el asesinato de García y argumentaron en apelaciones que el testimonio de testigos que dijeron que les había contado sobre el asesinato o que habían escuchado a Castillo hablar sobre cometer el crimen era falso o engañoso.En su juicio, dos testigos declararon que vieron a Castillo dispararle a García, tres personas dijeron que lo escucharon hablar sobre el asesinato y otro testigo testificó que llevaba joyas que pertenecían a la víctima, dijeron los fiscales.Castillo en una entrevista la semana pasada desde el corredor de la muerte negó cualquier participación en el asesinato del 3 de diciembre de 2003 de García y dijo que "no tenía idea" de quién disparó fatalmente al rapero de San Antonio con una reputación de llevar mucho dinero y usar joyas ostentosas ."Me ofrecieron un acuerdo de culpabilidad tres veces", dijo Castillo a The Associated Press. "Me negué a declararme culpable ... No quiero morir, pero al mismo tiempo me odiaría todos los días si lo hiciera".