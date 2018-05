Su 'capricho', fomentar la paz

[email protected]

A lo largo de 71 años de carrera en los escenarios internacionales la prima ballerina Sonia Amelio, considerada la mejor crotalista del mundo, se presenta en El Paso, Texas, con un mensaje de paz, convencida de que el arte es la respuesta ante los diferentes problemas que enfrenta la humanidad.En punto de las 6 de la tarde de hoy 16 de mayo, la artista mexicana tomará el escenario del Scottish Rite Theatre para presentar su obra “Los Caprichos de Sonia Amelio”, la cual incluye un despliegue artístico de las diferentes disciplinas que la coreógrafa, concertista de piano, directora de orquesta, crotalista, actriz y prima ballerina ha tratado de perfeccionar a lo largo de su extensa y fructífera carrera.“Sé muy bien que la perfección no existe, que es una utopía, pero siempre estoy persiguiéndola”, dijo la artista originaria de la Ciudad de México, y que ha llevado su arte a cada uno de los 5 continentes, en una lista interminable de presentaciones que tienen su sello personal, que se resume en ofrecer lo mejor de sí.“Los Caprichos de Sonia Amelia” incluyen en su programa el “Capricho Español” de Rimski-Korsakov, el “Capricho italiano” de Piotr Ilich Tchaikovsky, y otras danzas y rapsodias para las que la Mexicana Universal ideó las coreografías, en una amalgama de 7 técnicas que dan como resultado una presentación que ha sido ovacionada en cada uno de los rincones del mundo.“Simplemente no sería Sonia Amelio sin todas estas técnicas que confluyen en la música y la danza”, reconoció.Ajena a ideas de retirarse de los escenarios, Amelio consideró que “un artista que dice que llegó al fin de su carrera, en ese momento se acabó. Ya que Sonia Amelio siempre está buscando, luchando por superarse, buscando retos, y bendito Dios no ha habido un reto que no supere”.Dentro de su búsqueda de la perfección, se dijo convencida y entregada. “Pero siempre viene la otra función que se va a mejorar. La función de la semana pasada fue buena, pero la de mañana va a ser mejor, y la de la gira de Centroamérica, Europa va a ser mejor”.La vida dedicada al arte le ha llevado incluso a renunciar a tener descendencia, en una decisión consciente que ella tomó ante la dedicación que requiere un hijo, o una carrera tan exitosa como la suya.“Para mí el arte es mi vida, y lo puedo decir así de sencillo, yo vivo para el arte, para entregarme a los públicos de todo el mundo; que sepan que les llevo esto que es del alma, de la mente, del corazón en todos los sentidos y con la palabra mágica que es el amor a través del arte”, sostuvo.La disciplina es el eje rector de la vida cotidiana de la artista, quien ensaya hasta 8 horas diarias, inmersa en un compromiso férreo de dar siempre su máximo esfuerzo por la excelencia, siempre en pos del arte y de la cruzada por la paz que ella inició hace 23 años en Chiapas, y que le ha brindado el nombre de “Embajadora del Arte por la Paz”.Amelio tomó la decisión de emprender su Cruzada por la Paz, después de presentarse en abril del 1995 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en ocasión de la firma de los “Tratados de San Andrés”, que estaban perfilados a dar fin al conflicto bélico que tuvo origen en las montañas chiapanecas, pero dichos tratados no se firmaron.“Fue un momento importante en mi vida al presentarme en un teatro donde estaban presentes militares, representantes de las etnias y público en general, que por un momento se olvidaron del conflicto y se unieron por el arte”, afirmó.El compromiso por la paz ha sido desde entonces la bandera de Amelio, quien ha recorrido y maravillado a las más importantes urbes del mundo, así como regiones que han enfrentado cruentos conflictos bélicos.“El mensaje que quiero dejar es el de amistad, de amor, del entendimiento entre todos los seres del mundo; para mí todos los seres humanos son iguales, con diferentes idiomas, religiones, color, diferente entorno, pero los seres humanos conocemos el arte desde las cavernas. Ellos cantaban, bailaban, tocaban, yo creo que el arte es la maravilla, es el alimento espiritual del ser humano”, subrayó.Desde 1995 la artista se comprometió a llevar su mensaje de paz y entendimiento entre los seres humanos por medio de la danza, no sólo en instituciones educativas y en todos los estados de su país, sino del mundo.“He tenido la oportunidad de ir lo mismo a Estados Unidos como a Cuba, a Israel como a Palestina, nunca me imaginé que en la India iba a tener que actuar en un escenario con un par de ametralladoras a los lados, o ser recibida en medio de explosiones en el aeropuerto de la antigua Yugoslavia, pero sé desde hace mucho tiempo que mi trabajo es llevar el arte a esos lugares, porque nuevamente el arte es la respuesta”, afirmó Amelio.“Dios me ha puesto en este camino por algo, tengo una obligación, un deber que cumplir y por el cual lucho todos los días, creo firmemente en ello, es una forma muy especial de decirlo”, sostuvo la maestra de las artes, quien a sus 77 años de edad se presenta por primera vez en El Paso, Texas.El Consulado General de México en El Paso organizó la presentación de Sonia Amelio en esa ciudad, pero al cierre de esta edición se reportó que para la única función que se tiene programada hay localidades agotadas.