Cuerpos policiacos y de protección que operan en la ciudad tuvieron una reunión para fomentar las relaciones e intercambiar estrategias en materia de seguridad aérea en la región.Debido a lo anterior agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP), realizaron una conferencia con autoridades locales para mejorar la comunicación entre corporaciones.Desde los departamentos de Bomberos y de Policía de El Paso, hasta agencias como el Departamento de Seguridad Pública de Texas, (DPS), el FBI y la Guardia Nacional estuvieron presentes en la conferencia.Fabián Cardiel, agente de aviación de El Paso Air Branch de CBP, comentó que este tipo de reuniones fortalecen el trabajo conjunto con las autoridades locales y estatales, con lo que se logra una mejor coordinación en operativos y situaciones de rescate.“Es una forma de abrir ese canal y hacer más conexiones entre las autoridades, con el único objetivo de resguardad la seguridad de la comunidad”, expresó.El apoyo que las agencias federales de inmigración brindan a las autoridades locales es sumamente significativo para operaciones de rescate y protección.Francisco Perry, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de El Paso, comentó que el trabajo conjunto con “CBP Air and Marine” es extenso y totalmente necesario para situaciones de rescate a civiles.“CBP nos ayuda mucho por ejemplo en los rescates en la montaña, nosotros dependemos de ellos para poder rescatar a una persona de la montaña en estado critico, tardaríamos horas, pero con la ayuda de los agentes y las naves aéreas la ayuda es inmediata en cuestión de minutos”, comentó.Añadió que estos apoyos surgen desde situaciones en medio de zonas desérticas, a lo largo del I-10 e incluso en las inmediaciones del Río Bravo. En lo que va del año, se han realizado un total de 8 rescates en conjunto (agencias locales como federales) en esta región fronteriza.“Se busca establecer procedimientos para trabajar de forma efectiva, de alguna forma u otra todas estas agencias terminamos trabajando cada día conjuntamente”, explicó.El Departamento de Bomberos cuenta con 40 oficiales dentro del equipo de ComStar, que se dedica al rescate en zonas montañosas, de acuerdo con Perry.Otro de los equipos que trabaja en conjunto con el equipo BORSTAR de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la franja divisora, es el de rescate acuático de los bomberos y en operaciones en campo con el Departamento de Policía de El Paso.Situación que convierte a la región en una extensa fuerza en materia de seguridad con autoridades federales como CBP, la Patrulla Fronteriza, e incuso un fuerte militar de gran importancia a nivel nacional: Fort Bliss.Y es que según archivos periodísticos, El Paso cuenta con un policía municipal por cada 653 habitantes, un nivel muy bajo comparado con las otras grandes ciudades de Texas.Mientras que en El Paso por cada 10 mil habitantes hay 17.3 policías municipales, en Austin hay 20.2, en Houston hay 23.5 y en Dallas 28.1, según el sitio governing.com.El no tener suficientes policías usualmente va de la mano con tasas más altas de criminalidad, lo cual no ocurre en El Paso por una circunstancia extraordinaria: la vigilancia adicional que representan los miles de patrulleros fronterizos, agentes aduanales, el FBI, la DEA, Seguridad Nacional entre otros.

