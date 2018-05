Ejecutan hoy a asesino de rapero

Huntsville, Texas - El atractivo de las drogas y el sexo era demasiado tentador como para ignorarlo para un rapero de San Antonio con una reputación de llevar mucho dinero y joyas vistosas.Lo que Tommy García Jr. de 19 años no sabía, era la propuesta de llevar a una mujer que conocía a un "carril de amantes" –una zona aislada donde las personas se besan y tienen sexo en el auto– de San Antonio era un montaje para emboscarlo y asaltarlo. La trama se derrumbó cuando se negó a entregar dinero y recibió siete disparos de un hombre identificado como el novio de la mujer.Juan Edward Castillo, condenado por matar a García, será ejecutado hoy por el asesinato hace más de 14 años.Sería el sexto preso ejecutado este año en Texas, más que cualquier otro estado.Los abogados de apelación de Castillo argumentaron que no hay evidencia física que lo vincule con el crimen y el testimonio de testigos que dijeron haber escuchado a Castillo hablar sobre la comisión del crimen fue falso o engañoso.En su juicio, dos testigos testificaron que vieron a Castillo dispararle a García, tres personas dijeron que lo escucharon hablar sobre el asesinato y otro testigo testificó que llevaba joyas que pertenecían a la víctima, dijo Matthew Howard, un fiscal del distrito del condado de Bexar.El lunes, la junta de libertad condicional de Texas rechazó una solicitud de clemencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a revisar un reclamo que se centra en el testimonio contra Castillo de un preso de la cárcel del condado en San Antonio. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas, la corte penal más alta del estado, rechazó una apelación relacionada con otro testigo que impugnó su propio testimonio en el juicio contra Castillo. Los abogados también acusaron a los fiscales de retener información de una entrevista policial con un testigo cuyo testimonio, según dijeron, podría haber desafiado a los testigos que testificaron contra Castillo.Howard argumentó que las presentaciones tardías eran legalmente incorrectas, insistió en que no se retenía ninguna evidencia y que los abogados de Castillo no pudieron explicar "por qué él, un supuesto inocente, estuvo implicado en el robo, el asesinato de tanta gente".No estaba claro si se presentarían apelaciones adicionales para Castillo. Sus abogados no respondieron de inmediato el martes a los mensajes que dejó The Associated Press. Howard dijo que no estaba al tanto de nuevas peticiones.Castillo, de 36 años, negó cualquier participación en el asesinato."No lo hice", dijo Castillo a la AP la semana pasada en una entrevista afuera del pabellón de la muerte. "Estaba tan seguro de que retiraría el caso, me rehusé a declararme culpable, así que voy a juicio".Dijo que rechazó varias ofertas de declararse culpable que habrían eliminado la pena de muerte como castigo, explicó que conocía a la mujer, Debra Espinosa, quien testificó en su contra y que estaba en el automóvil con García, pero negó su afirmación de que ella era la novia de Castillo."Novia y novio, no fue nada de eso", dijo Castillo.Ella y Francisco Gonzales, quienes según las autoridades acompañaron a Castillo a la emboscada, aceptaron términos de prisión de 40 años en acuerdos de culpabilidad. Una cuarta persona, Teresa Quintero, no refutó un cargo por robo y recibió 20 años. El testimonio demostró que ella fue la conductora que llevó a Castillo y Gonzales la noche del 3 de diciembre de 2003 a un oscuro camino de San Antonio conocido como "carril de amantes" para llevar a cabo lo que Gonzáles declaró que se suponía era un simple robo.Espinosa testificó que conocía a García desde hacía años y le prometió drogas y sexo en su automóvil. Una vez que estuvieron estacionados, el testimonio mostró que Castillo rompió una ventana con la culata de su pistola, abrió las puertas y exigió el dinero de García. Pero García, que había llamado la atención en el lado sur de San Antonio como un artista de rap conocido como J.R., se negó y recibió un disparo, y luego disparó de nuevo cuando trató de escapar.Los familiares dijeron que Castillo habló sobre el asesinato y un testigo dijo que ella lo vio un día después con un distintivo medallón en una gruesa cadena de oro que había pertenecido a García. La joyería era suya, no de la víctima, Castillo insistió la semana pasada en la cárcel.Castillo tenía 22 años y ya había estado en prisión con una condena de dos años por conducta mortal con arma de fuego cuando fue arrestado por el asesinato de García. En su juicio, la madre del hijo de Castillo narró repetidos incidentes de violencia doméstica. Otros testigos lo vincularon con tiroteos, robos, asaltos y tráfico de drogas.