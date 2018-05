Con un arreglo de flores, disparos al viento y como fondo el toque de silencio fue como la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) conmemoró a sus agentes caídos.La mañana del martes, el sheriff Richard Wiles encabezó la ceremonia, donde se recordó a los agentes que han fallecido en cumplimiento de su deber desde los años 1800, ya que considera que es importante mantener vivo su recuerdo.“Conforme pasa el tiempo, vamos olvidando y no nos ponemos a pensar que vivimos en una ciudad segura como lo es aquí, gracias a esos hombres y mujeres de las agencias policiacas que arriesgan sus vidas para que nosotros estemos a salvo”, comentó Wiles.Agregó que cuando asumió el puesto como sheriff del Condado, se dio cuenta que no había un monumento para estos agentes, por lo que se propuso tener un lugar para que familiares y la comunidad en general pudieran ir y honrar su memoria.“Eran hombres y mujeres que dieron sus vidas para mantenernos seguros, yo no quiero olvidar eso y no quiero que la comunidad lo olvide y quiero que las familias de esos agentes sepan que nunca vamos a olvidar a sus seres queridos”, relató.El sheriff contó que tener que recibir la noticia que un agente perdió la vida mientras realizaba su trabajo es algo muy triste y doloroso.“Desgraciadamente hay momentos en que las cosas pasan y no podemos cambiar eso, pero me gustaría no tener que agregar más nombres a este monumento”, dijo Wiles.Uno de los casos más sonados recientemente fue la muerte del constable Robert White, quien falleció la noche del 31 de octubre de 2014, mientras trabajaba como parte del equipo de seguridad de una casa de espantos en Canutillo.White murió de un infarto fulminante provocado por una pelea que sostuvo con un joven que presuntamente estaba causando disturbios en el lugar.“Robert era un gran hombre y un gran constable, siempre me apoyaba y yo lo apoyaba a él”, mencionó el sheriff.Wiles enfatizó que el nombre de White fue el último en añadirse a la lista y ofreció su apoyo incondicional a Tony de La Cruz, padre del agente, quien se encontraba en la ceremonia.De la Cruz tomó unos minutos y agradeció que a pesar de que su hijo ya no está en este mundo, las muestras de cariño y apoyo no han cesado y tiene fe en que la muerte de su hijo no quedará impune.“Sí, al responsable de la muerte de Robert se le castigará aquí o en la otra vida, pero las cosas no se quedarán así”, expresó.Desde 1881 a 2014 ha fallecido un total de 14 agentes en el cumplimiento de su deber.