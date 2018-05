SumarioLos pleitos entre automovilistas en los puentes internacionales parecen no tener fin y por el contrario la agresividad en cada pelea ha ido en aumento; algunos usuarios han expresado en redes sociales que creen que esto se debe al uso de la “Ready Lane” (RL) o fila rápida.Esta línea fue creada con la finalidad de agilizar los tiempos de espera, ya que se utilizan lectores que recopilan la información de los usuarios y la ingresa al sistema antes de que se llegue con el oficial, pero los problemas comienzan cuando los usuarios tienen que formarse.“Antes de que existiera la Ready Lane no había estos problemas, el usuario es culpable de toda esta violencia que se está generando”, expresó Anahí Márquez.Según Márquez los vendedores y franeleros sólo son un extra a todo el caos que se vive, en los puentes cuando algunos automovilistas se quieren meter a la RL sin haberse formado como los demás.Josué Méndez coincidió con Márquez en que esta fila está probando problemas, pero él considera que el abuso de algunos automovilistas también contribuye.“(La RL) es una parte del problema, el otro son los abusones que se meten por las calles aledañas y según ellos quieren atravesar la calle y nada que es para meterse a la fila”, comentó.Otros usuarios consideran que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hacen revisiones muy lentas lo que causa la molestia y desesperación de los usuarios.“Las revisiones son exageradamente lentas y a cada rato ponen su cono naranja. Esto es un tormento de día y de noche, ya que ni en la madrugada están solos los puentes y es porque los mismos oficiales hacen ese caos y la gente se estresa”, dijo un usuario de nombre Airam.Jesús Aros considera que CBP no hizo una logística adecuada en la creación de estas filas rápidas, ya que aunque la mayoría de las garitas en los puentes internacionales cuentan con este sistema, existe un único carril en el que los conductores se tienen que formar para acceder a estas garitas, provocando filas kilométricas.“La culpa la tiene migración por haberlas hecho y dejar una sola fila para entrar a ellas”, enfatizó el hombre.Por su parte CBP niega que la RL y los tiempos de espera sean el problema.Rubén Jáuregui, vocero de CBP, asegura que esta fila avanza rápido, gracias al sistema con el que cuentan a pesar de que diariamente ingresan al país alrededor de 35 mil automóviles.“La RL avanza muy rápido, a veces nos tardamos un poco con algunos autos, porque llegan con muchas actas de nacimiento y toda esa información hay que ingresarla a mano”, comentó.Incluso el vocero invitó a la comunidad a seguir utilizando estas filas, debido a que considera que son la mejor opción para cruzar.Respecto a las peleas y choques en los cruces internacionales, Jáuregui invitó a los usuarios a denunciar cualquier incidente con las autoridades correspondientes ya sea del mexicano o del estadounidense.“Si ocurre algo es muy importante que lo reporten con México o con nosotros, dependiendo dónde pasó el incidente para que se pueda investigar y actuar al respecto”, concluyó.

