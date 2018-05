Se acerca el Festival Binacional de Cine Independiente

Las películas que hayan filmado los estudiantes, temas, documentales y premios formarán parte del Festival 2018 que durará seis días y que empezará el jueves 17 de mayo en el Union Cinema de UTEP, que se encuentra en el primer piso del Edificio Union East.La exhibición de películas y documentales en inglés y español empezará a las 7 p.m. Los temas serán presentados por los artistas de las películas, educadores o activistas de la comunidad que participaron en las producciones o están familiarizados con el tema.Los presentadores charlarán con la audiencia después de las funciones.Las cintas realizadas por estudiantes de UTEP serán exhibidas a las 6 p.m. como parte de una competencia que será calificada por Troy Scoughton, miembro de Producers Guild of America.Scoughton hablará acerca de su película “Virus”, después que sea exhibida. Ese día, Union Cinema abrirá sus puertas a las 5:30 p.m.El festival iniciará a las 7 p.m. con la exhibición del drama “Leadbelly”, filmado en 1976, que cuenta la historia de Huddie Ledbetter, una cantante afroamericana de blues.Antes de la exhibición, los organizadores le harán un homenaje al actor Roger E. Mosley, el protagonista de la película, y le entregarán el premio a los logros que ha tenido en su vida.El festival cerrará con la presentación de la película de terror hablada en español “Terror y Encajes Negros”, filmada en 1985, la cual contará con subtítulos en inglés.La actriz protagónica del filme, Maribel Guardia, será homenajeada y se le entregará el premio Belleza del Cine de Acción Mexicano antes de que inicie la cinta.El festival fue organizado por César Alejandro Zamora, un reconocido actor, director y productor que obtuvo su Licenciatura en Estudios Multidisciplinarios en el 2008 y dos años después una Maestría en Artes en Estudios Multidisciplinarios en UTEP, que es la casa original del festival.Zamora, quien es nativo de Chihuahua, México, se convirtió en ciudadano estadounidense y también prestó sus servicios en el Ejército, dijo que el festival incluirá los mejores y más frescos ejemplos del cine independiente de Estados Unidos y México.El artista, que tiene su base en Los Ángeles y que ha logrado compaginar la planeación del festival con el estreno de su más reciente producción, “The Line that Divides”, comentó que las ganancias de las exhibiciones en UTEP se destinarán a la Sociedad de Filmación y Cine de la universidad.Muchas de las mismas películas y documentales serán exhibidos en el sitio filial del festival, El Cinito, en el centro de Cd. Juárez, México.Qué: 18avo Festival Binacional de Cine IndependienteCuándo: Del 17 al 22 de mayo, las funciones empezarán a las 7 p.m. y las puertas se abrirán a las 6 p.m.Lugar: Union Cinema de UTEPCosto: Admisión general 7.50 dólares, los estudiantes, adultos mayores y los que presenten una identificación militar pagarán 4.50 dólares.Se está alentando a estudiantes de preparatoria de esta área, desde los que cursan el primer grado hasta los que van a graduarse, para que se registren en un programa gratuito en idiomas extranjeros denominado Speak & Connect, que anteriormente era Startalk, que se ofrecerá del 9 al 27 de julio en la Universidad de Texas en El Paso.Las solicitudes para esas sesiones estarán disponibles en línea en utep.edu/startalk y serán aceptadas hasta el 8 de junio del 2018. Hay 50 lugares disponibles.El programa, que está en su cuarto año, ha agregado un curso de ruso a las ofertas existentes de árabe y portugués.Los campamentos introducirán a los estudiantes al idioma, cultura y tradición a través de actividades divertidas y prácticas que se llevarán a cabo de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. en los salones de clase del Edificio Old Main y el de Psicología.En algunos casos, los participantes usarán las redes sociales para contactar a compañeros que viven en países en donde se habla el idioma que están aprendiendo.“Estamos tratando de crear una atmósfera en donde los estudiantes se sentirán como si hubiera viajada a otro país”, comentó la Dra. Maissa Khatib, investigadora principal del programa Speak & Connect.“Los salones de clase se verán como una casa de esos países. Hacemos esto para que los estudiantes se involucren”.Claudia Salcido, que vive en el área oeste de la ciudad, comentó que sus dos hijos adolescentes están ansiosos por asistir a clases este verano. Sofía y Diego Salcido participaron en el 2016 aprendiendo portugués y árabe, respectivamente.Claudia Salcido dijo que sus hijos tuvieron una experiencia positiva en la ocasión anterior y que esperan con ansia el participar nuevamente.Agregó que sus hijos practican su nuevo vocabulario y cultura en casa y aún recuerdan mucho de lo que aprendieron.Esta madre lamentó que no se le esté poniendo énfasis a nuevos idiomas y culturas en Estados Unidos, en donde su familia sólo ha visto cosas positivas a nivel social, académico y profesional.“Yo les sugerí esta oportunidad a ellos y aceptaron”, comentó Claudia Salcido. “Ellos consideran que es algo divertido y creo que es una oportunidad perfecta para aprender algo nuevo”.El objetivo del programa es presentarles idiomas menos comunes en una etapa más temprana en las vidas de los estudiantes para crearles un entendimiento positivo de otra cultura y un interés que podría continuar en la universidad.Las sesiones de verano son financiadas a través de una beca supervisada por el Centro Nacional de Idiomas Extranjeros de la Universidad de Maryland.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.