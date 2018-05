Nueva York— Parece ser una ventaja común de la era digital: un auto que se puede encender y apagar presionando un botón, en vez de realizar un giro mecánico con una llave. Sin embargo, es una comodidad que puede tener un efecto mortal.El año pasado, en una mañana veraniega, Fred Schaub metió su RAV4 de Toyota en el garaje que tiene al lado de su casa en Florida y entró a la casa con el llavero inalámbrico: era evidente que creía que el auto estaba apagado. Veintinueve horas más tarde, lo encontraron muerto, ahogado por el monóxido de carbono que inundó su casa mientras dormía.“Después de haber manejado durante 75 años, mi padre pensó que el auto se iba a apagar cuando se llevó la llave con él”, comentó Doug, el hijo de Schaub.Schaub es una de las más de dos decenas de personas que han muerto a nivel nacional desde 2006 a causa del monóxido de carbono liberado por un vehículo que no necesita llave para encender o apagarse y se quedó prendido en un garaje. Otras tantas han resultado heridas, algunas con daño cerebral.En la actualidad, el encendido sin llave es una norma en más de la mitad de los 17 millones de nuevos vehículos que se venden al año en Estados Unidos, según Edmunds, un sitio web especializado en información sobre autos. En lugar de una llave física, los conductores cargan un llavero que transmite una señal de radio y, siempre que el llavero esté presente, se puede encender el auto presionando un botón. No obstante, los motores más silenciosos y nuevos pueden engañar a los conductores –en especial a los de mayor edad– y hacerlos pensar que están apagados, pues las personas están acostumbradas al hábito de girar y quitar una llave para apagar el motor.Hace siete años, el grupo más importante del mundo en cuanto a las normas automotoras, la Sociedad de Ingenieros Automotrices solicitó que hubiera funciones para alertar a los conductores que los autos siguen encendidos sin que el llavero esté dentro o cerca del auto –como una serie de pitidos–, y en algunos casos que el motor se apagara de forma automática.La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) propuso una regulación a nivel federal con base en esa idea: un cambio en el software que, según el órgano, se podría lograr en cada vehículo por un costo muy bajo. Ante la oposición de la industria automotriz, la agencia dejó que se marchitara el plan, aunque señaló que aún se está considerando una regla.Por ahora, los reguladores confían en que las automotoras van a incorporar de forma voluntaria ese tipo de funciones de advertencia. Sin embargo, The New York Times realizó una encuesta a 17 empresas y encontró que, aunque algunas automotrices van más allá de las funciones que recomienda el grupo encargado de las normas, otras se quedan cortas.Las medidas de seguridad han sido un elemento de discordia entre las automotoras, en ocasiones incluso dentro de las mismas. Por ejemplo, Toyota tiene un sistema de tres señales audibles afuera y una al interior del auto para avisar a los conductores que están saliendo de un vehículo cuyo motor sigue encendido. No obstante, cuando los ingenieros de Toyota determinaron que se necesitaban señales de advertencia más efectivas –como luces intermitentes o un tono particular–, la empresa rechazó la recomendación.Los modelos de Toyota, entre ellos el Lexus, son parte de casi la mitad de las muertes y lesiones por monóxido de carbono que identificó The New York Times. Toyota afirma que su sistema de encendido sin llave “cumple o supera todas las normas federales de seguridad que son relevantes”.Algunas automotoras han diseñado modelos más nuevos que emiten alertas más insistentes cuando el motor se queda encendido, o que lo apagan después de cierto tiempo. Los vehículos de Ford que no necesitan llave ahora tienen una función que apaga el motor de forma automática después de 30 minutos si el auto se queda detenido sin que el llavero esté en el vehículo, señaló recientemente la empresa.Sin embargo, no se han actualizado muchos de los vehículos más antiguos para reducir el riesgo, a pesar del gasto modesto que implica hacerlo. Debido a una retirada del mercado en 2015, General Motors pagó cinco dólares por auto para instalar el apagado automático, según un informe que GM presentó a la agencia de seguridad.Las regulaciones obligan a las automotrices a atender otros riesgos asociados con los vehículos que no usan llaves –como los robos y cuando los autos caminan solos por diferentes circunstancias– y esas medidas también podrían reducir el peligro del monóxido de carbono. No obstante, la agencia de seguridad ha encontrado que las automotoras han sido deficientes e inconsistentes al momento de cumplir esas reglas.En Florida, un jefe de bomberos vio tantos casos que se acostumbró a entregar detectores de monóxido de carbono. Además, las demandas contra las empresas van en aumento.“Las muertes y las lesiones seguirán sucediendo”, comentó Sean Kane, fundador de Safety Research and Strategies, un grupo de investigación especializado en seguridad automotriz. “Y los fabricantes seguirán pagando demandas”.Se desconoce el número exacto de muertes relacionadas con el monóxido de carbono que producen los vehículos que no requieren una llave y que se quedan encendidos, pues ninguna agencia federal tiene registros detallados. En 2016, el año más reciente del que se tienen datos disponibles, la agencia de seguridad investigó tan sólo cuatro incidentes fatales. A partir de los reportajes, las demandas, los registros policiacos y de bomberos, y de los incidentes que monitorearon grupos de presión, The New York Times ha identificado 28 muertes y 45 lesiones desde 2006, pero las cifras podrían ser más altas.Las recomendaciones que emitió la Sociedad de Ingenieros Automotrices en enero de 2011 solicitaban a las automotoras que instalaran una “alerta visible o audible que se percibiera desde afuera del vehículo” –es decir, una cantidad no especificada de pitidos o una luz de advertencia– cuando todas las puertas estuvieran cerradas, el llavero no estuviera presente y el motor siguiera encendido. Si el motor se apaga de forma automática, las alertas no son necesarias.El mismo año, la administración de seguridad en el tráfico propuso una regla para los llaveros que obligara a los fabricantes de autos a brindar pitidos adicionales de advertencia tanto dentro como fuera del vehículo. Además de brindar protección en contra de los incidentes en los que los autos caminan solos, la agencia señaló que reduciría “los incidentes de envenenamiento por monóxido de carbono”. A pesar de que no incluyó una disposición para que hubiera una función de autoapagado –una opción que citó la Sociedad de Ingenieros Automotrices–, la agencia mencionó que su propuesta tendría “una mayor capacidad de ser ejecutada”.Cumplir con la solicitud de escritura del código del software para millones de vehículos sin llaves le costaría a la industria menos de 500 mil dólares al año, señaló la NHTSA.La industria automotriz se opuso a la propuesta y un grupo comercial argumentó que los cuestionarios a los dueños de vehículos que usaron los reguladores para recabar una base de datos de defectos no coincidieron con la evidencia que mostraban las normas de la ley federal de seguridad vehicular.Hace dos años, la administración de seguridad en el tráfico divulgó un video en el que se recalcaban los riesgos de los vehículos que no usan llaves, entre ellos el envenenamiento por monóxido de carbono. Sin embargo, la agencia ha pospuesto tres veces la adopción de la regulación para el encendido sin llave, y mientras tanto al menos doce personas han muerto.En un comunicado que emitió en marzo, la agencia señaló que estaba evaluando los comentarios sobre la regla propuesta, y los datos de las muertes y lesiones que ha provocado el monóxido de carbono.Mientras tanto, en una sociedad que se vuelve cada vez más vieja, es probable que la demografía empeore el riesgo.En el funeral de Fred Schaub, su familia lo despidió mientras él estaba en el ataúd con el sombrero del Departamento de la Policía de Nueva York que usó en sus años de detective. El sombrero cubrió parcialmente el salpullido que tenía en la cabeza.“Mi papá no será el último que muera a causa de esto”, comentó Doug Schaub.