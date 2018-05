Revisará juez demanda de paseño golpeado en Juárez

La demanda civil interpuesta contra los agresores de un paseño que fue brutalmente golpeado en un bar de Ciudad Juárez hace casi un año, será revisada por un juez del Condado de El Paso para determinar si procede o no.Sebastián Alejandro Díaz Ponce, demandó por daños y lesiones a los cinco hombres que lo agredieron mientras se encontraba en una fiesta de graduación de alumnas de la escuela Loretto High School y exige el pago de poco más de un millón de dólares.Ricardo y Federico Vielledent, abogados de Díaz Ponce, explicaron que será hasta el próximo 2 de agosto cuando se reúnan nuevamente con un juez Javier Álvarez, del Condado de El Paso para que éste decida si la demanda puede llevarse en Estados Unidos.“La demanda se interpuso pero aún no sabemos si va a proceder aquí, el primer paso es que el juez adjudique el caso y se tiene que determinar si una corte de El Paso tiene jurisdicción”, comentó Federico.Los demandados son Oscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly García, Sebastián Zapata Pozo, Diego Cantú Peraldi y José Contreras Hayes, quienes atacaron a golpes a Díaz Ponce la madrugada del 23 de mayo de 2017, al exterior del bar Silver Fox, ubicado en el cruce de las calles Paseo Triunfo de la Republica y Vicente Guerrero.Una copia de la demanda en poder de El Diario de El Paso, indica que un día antes, los presuntos agresores planearon atacar a Perry Wolfe, amigo de la víctima quien también estaba en la fiesta.En las alegaciones del caso se señala que los presuntos agresores supuestamente decidieron agredir a Wolfe en Ciudad Juárez, para minimizar los cargos civiles y criminales en su contra.Federico comentó que en caso de que la demanda proceda, será el juez quien se encargue de fijar el monto a pagar en restitución por los daños causados a Díaz Ponce.“Un no tenemos una cantidad exacta, es un hecho que se está elaborando pero te puedo comentar que la cifra de lo que se exige en el millón de dólares se incluye no solamente gastos médicos, sino daños morales y daños punitivos”, dijo el abogado.Según los documentos Díaz Ponce está pidiendo una compensación para reparar distintos daños entre los que destacan:• Gastos médicos al momento de la agresión, así como futuros gastos médicos a raíz de la misma.• Dolores físicos• Angustia mental que podría tener el futuro por dicha agresión• Desfiguramiento físico• Gastos de abogados• Gastos de la cortePor lo pronto los sus abogados comentaron que Díaz Ponce se encuentra en El Paso y que aún se sigue recuperando de la agresión ya que fue sometido a varias cirugías.Alrededor de la 1 de la mañana del 23 de mayo, Díaz fue golpeado y pateado en el rostro en repetidas ocasiones hasta quedar inconsciente, mientras él estaba platicando con Wolfe.En los documentos se establece que a pesar de estar inmóvil en el piso del estacionamiento del centro nocturno, los cinco hombres siguieron golpeando a la víctima, causándole serias lesiones corporales entre ellas una doble fractura de mentón, así como fracturas en la mandíbula y la nariz. Tras la agresión Díaz Ponce fue trasladado a recibir atención médica a El Paso.La víctima aseguró a autoridades paseñas, que luego de la golpiza fue amenazado físicamente por los acusados quienes le advirtieron que no presentara cargos en su contra en México.Por este motivo, la Corte del Condado de El Paso decidió tomar el caso y de esa manera garantizar la seguridad de Díaz Ponce, quien dijo temer por su vida al no obtener el apoyo necesario por parte de las autoridades mexicanas.“El Paso, Texas tiene especial interés en disuadir la violencia de la que algunos de sus ciudadanos son víctimas en Ciudad Juárez y así poner fin a la inmunidad de los agresores”, indicó la Corte del Condado.Existe una demanda penal en Ciudad JuárezLos abogados Vielledent comentaron que en Ciudad Juárez, existe una demanda penal contra cuatro de los cinco demandados.“Existe un proceso penal en Juárez, no civil. El proceso penal tenemos entendido que sigue en proceso”, mencionó Federico.Archivos periodísticos de El Diario muestran que solo Valencia Aguayo, Pinoncelly García, Zapata Pozo y Cantú Peraldi fueron presentados en noviembre del año pasado ante el juez de control Antonio Coss Araujo.Aunque testigos aseguraron que Contreras Hayes también participó en la golpiza, este no fue llevado ante el juez.Transcendió que Valencia Aguayo, Pinoncelly García y Zapata Pozo fueron vinculados a proceso penal, mientras que a Cantú Peraldi se le dictó auto de no vinculación, debido a que el Tribunal de Control determinó que este último solo empujó a Díaz Ponce, pero no lo golpeó.El juez autorizó un plazo de cinco meses para que el ministerio público y los abogados de Díaz Ponce reunieran más evidencias para poder llevar el caso a la siguiente etapa del proceso penal.Al ser considerado un delito “no grave” los acusados pueden llevar el proceso en libertad, pero éstos no pueden salir del país (México) y tiene que acudir a firmar cada 15 días a la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales por un año.