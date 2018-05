El haberse tomado unos segundos para ponerse el cinturón de seguridad, representó una segunda oportunidad de vida para un agente de la Oficina del Sheriff de El Paso (EPCSO) luego de haber chocado en carretera hace ocho años.José Melero recordó cómo el simple hecho de abrochar su cinturón de seguridad antes de empezar a conducir le salvó la vida y le permite hoy dar su testimonio.Melero relató que iba conduciendo por una carretera que tenía varias curvas y un pequeño descuido lo hizo salirse del camino y chocar contra un árbol.“Perdí el control y le pegué a un árbol muy grande que estaba ahí. El golpe dañó todo el carro, le metió todo el motor”, dijo Melero.El agente asegura que a pesar de lo grave que se veía el accidente, pudo salir con tan sólo unos cuantos huesos rotos.“Sólo tuve unas fracturas pequeñas, pero preferible eso que morirme”, dijo.El uniformado pide a la comunidad a usar siempre el cinturón de seguridad porque nadie está exento a sufrir un accidente y un detalle tan pequeño puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.“Siempre usen todos su cinturón de seguridad y los adultos por favor asegúrense de amarrar correctamente a los niños”, concluyó.Aunque el uso del cinturón de seguridad va en aumento en todo el estado, en El Paso esa cifra sigue siendo baja, por lo que el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) arrancará este próximo 21 de mayo con la campaña ‘abroche o pague’, que tiene como propósito enseñar a la comunidad la importancia de ponerse el cinturón de seguridad.“Cuando empezamos, sólo el 76 por ciento de las personas usaba el cinturón, ahora más del 90 por ciento lo hace; pero desafortunadamente aquí en El Paso apenas llegamos al 80 por ciento”, dijo Mónica O‘Kane, vocera de TxDOT.O‘Kane mencionó que las personas usan infinidad de pretextos para no usar el cinturón de seguridad, pero comentó que lo que muchos consideran incómodo podría darles un día más de vida.“Mucha gente dice que les aprieta, que los ahorca o que les arruga la ropa; pero más vale llegar poquito arrugaditos pero sanos”, resaltó la vocera.TxDOT busca reducir el número de accidentes fatales, ya que en 2017 se registraron 929 decesos luego de un accidente por no traer puesto el cinturón de seguridad.Por este motivo, a partir del 21 de mayo y hasta el 3 de junio, distintas agencias policiacas incrementarán la vigilancia en las carreteras y principales avenidas para asegurarse que todos los ocupantes de los vehículos utilicen el cinturón de seguridad y quienes no lo porten podrían obtener una multa de hasta 200 dólares.De acuerdo con estadísticas de TxDOT, el uso del cinturón de seguridad puede reducir en un 45 por ciento las posibilidades de muerte en un accidente vial y en el caso de las camionetas pick up ese número se reduce hasta en un 60 por ciento.Se estima que de 2002 a 2017, alrededor de 5 mil 473 personas han evitado convertirse en víctimas mortales en accidentes viales, ya que actualmente 9 de cada 10 personas utilizan el cinturón de seguridad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.