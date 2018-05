A sus 93 años de edad Louis Murillo cuenta con una memoria privilegiada, y un archivo personal donde atesora loas recuerdos de sus compañeros de armas, y las campañas en las que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea.En días recientes Murillo visitó las instalaciones del Consulado General de México en El Paso, impulsado por su deseo de compartir algunas de las memorias que ha cultivado desde entonces, como lo fue conocer a los integrantes del Escuadrón 201, con quienes estuvo destacamentado en las Filipinas, donde el grupo de pilotos mexicanos cumplieron varias misiones en el frente del pacífico.“La decisión de mandar al Escuadrón 201 a las Filipinas fue en parte por las culturas similares que se tienen, pero en la base militar me dio gusto el estar ahí con ellos, porque por supuesto que yo hablaba español, y ellos no hablaban inglés”, recuerda Murillo de su convivencia con los militares mexicanos.Murillo ingresó al Army cuando tenía 18 años de edad, y cuando el Escuadrón 201 llegó a la base en Filipinas él ya tenia tiempo en la isla donde se encontraba la base del contingente mexicano.“Por supuesto que me dio mucho gusto verlos, convivir con ellos, pero sobre todo porque mi familia en Pocatello me había ya dado noticias de ellos, de que estaban entrenando en mi ciudad, de alguna manera ya los esperaba cuando los mandaron a Filipinas”, sostuvo Murillo.Los lazos de amistad entre los pilotos, mecánicos, especialistas en transmisiones, armeros y encargados de logística se estrecharon con Murillo, y para él era orgullo que también le llamaran “Mexicano” por su dominio del español.Esta amistad ha transcurrido al paso del tiempo, tanto que Murillo, ya retirado del servicio militar y del servicio civil, invitó a varios de los integrantes del legendario escuadrón a El Paso, en 1983, cuando el presidente Ronald Reagan participó en la GI Convention.“Ese es parte del recuerdo que compartí con el Consulado de México, una foto donde me encuentro con varios de los pilotos que hicieron el viaje a El Paso como invitados especiales, me sentí de alguna forma que necesitaba hacerlo.Historia de migrantesEl hijo de inmigrantes mexicanos, originarios del estado de Guanajuato, narró a El Diario la gran aventura de su vida cuando sus padres deciden emigrar a los Estados Unidos en 1918, y como el destino lo llevó a nacer en Pocatello, Idaho.“Mi papá era panadero, pero vio la oportunidad de que toda la familia emigrara, y la idea era en principio ir a California, pero antes de emprender ese viaje desde El Paso conoció a un grupo de mormones que le ofrecieron trabajo en el cultivo del betabel, y por eso llegamos ahí”, sostuvo.Murillo nació en 1923 en Pocatello, y al cumplir los 18 años de edad se enlistó al igual que sus 4 hermanos, todos en el Army con excepción del menor que optó por la Navy.“Afortunadamente todos regresamos bien de la guerra, y también pudimos terminar nuestros estudios, como es mi caso en que mis estudios de aerologista me sirvieron mucho en la vidas civil”, afirmó.Murillo instaló estaciones meteorológicas que actualmente siguen funcionando y que son manejadas por las ciudad de El Paso, y en Ciudad Juárez.Con su experiencia y tesón, aún a sus 93 años de edad, Murillo sigue siendo consultor en temas del medio ambiente y un experto en temas, fechas, batallas, armamento y aviones que se utilizaron en los frentes de las guerras en las que sirvió.

