Se declara listo John Cook para proceso electoral

Con 14 años de experiencia como servidor público, el ex alcalde John Cook se dice listo para contender de nuevo en una votación de desempate, en esta ocasión para el puesto de juez del Condado de El Paso.El pasado mes de marzo no se pudo declarar ganador a alguno de los 3 contendientes al puesto, ya que los estatutos en vigor refieren que es necesario tener el 50 por ciento de los votos más 1 para obtener la victoria en las urnas.Cook quedó muy cerca de la victoria electoral al sumar el 48.08 por ciento de los votos, por 29.14 de Rick Samaniego, rival en las urnas con quien el experimentado político se enfrentará para definir al ganador.“No es la primera vez que enfrento un desempate, pero las votaciones de desempate son diferentes a las elecciones normales”, dijo el alcalde de El Paso en los periodos del 2005 al 2013.De hecho, Cook asumió su primer mandato en el 2005, después de derrotar al entonces alcalde en funciones, Joe Wardy en votación especial de desempate.“Aunque ganamos todos los precintos en la elección, ahora nuestra meta es llegar a esas personas que es más factible que voten, porque hay muchas características que hacen diferente este proceso.De acuerdo a Cook, en la elecciones del pasado mes de Marzo se vivió un gran entusiasmo por el hecho de Beto O’Rourke (aspirante al Senado) y Verónica Escobar (candidata a Representante Estatal) se encontraban en la boleta electoral, un hecho que ahora no se tendrá y puede causar que una cantidad menor de personas acuda a emitir su voto.“Si vemos los datos de la elección pasada nos daremos cuenta que hubo muchos votantes nuevos, que es algo muy bueno, pero que fueron a votar por un solo candidato en específico porque querían darle la oportunidad a Beto O’Rourke para llegar al Senado, pero en la misma boleta no eligieron voto”, puntualizó.“Puede ser que incluso exista una fatiga en los electores porque de nueva cuenta van a votar para elegir a un funcionario dentro de un proceso en el que ya votaron, por eso es que nuestro trabajo es llegar a ellos y decirles que es importante que salgan a votar nuevamente”, sostuvo Cook.El aspirante a juez del Condado de El Paso dijo incluso que en otras poblaciones de los Estados Unidos ya no habría necesidad de un desempate tras los 48.08 por ciento de los votos que obtuvo. “Si estuviéramos en Nueva York ya habría sido declarado ganador”, y agregó que incluso el costo de llevar a cabo una nueva elección para aclarar el desempate es alto.“De hecho estamos llegando a los electores para decirles que salgan a votar, incluso no tanto que voten por mí, sino recordarles que salgan a votar, porque es importante”, sostuvo.‘Campaña sucia’Sobre los ataques que ha recibido por parte de su oponente e diferentes medios, John Cook prefirió abstenerse a una confrontación y ver hacia adelante.“Se me ha llamado ‘el demoledor’, cosa que no es cierto, es decir, no me importa si se me ataca con la verdad, pero si se me va a atacar con mentiras no es correcto, por ello es que no voy a entrar en este tipo de confrontaciones pues mi campaña ha sido y será siempre limpia, sin embargo, mi adversario ha perdido mi respeto”, dijo Cook sobre diferentes mensajes que aparecen en las redes sociales de Samaniego.El candidato Cook precisó que su record como servidor público esta accesible a quien lo quiera ver y en donde se puede apreciar una larga lista de logros en construcción de obras viales, y su oposición para el derribo del Convention Center.