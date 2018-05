Aspira Rick Samaniego dar la sorpresa en desempate

Para Rick Samaniego el participar en una segunda vuelta electoral es algo nuevo, en su intención de ser elegido juez del Condado de El Paso, pero su vasta experiencia en el sector privado y el apoyo de diferentes sectores de la población le dan la confianza de obtener un buen resultado.“He aprendido que no se puede tener un exceso de confianza en la política, pero si me siento confiado en el apoyo que me han demostrado diferentes personas, tanto quienes me apoyaron en la primera elección como quienes se me han acercado para el desempate”, dijo Samaniego, hombre de negocios quien a sus 68 años de edad aspira a su primer cargo público.En las pasadas elecciones primarias hubo 3 candidatos al puesto de juez del Condado de El Paso, en donde el ex alcalde John Cook obtuvo oficialmente el 48.08 por ciento de los votos, Samaniego el 29.14 por ciento y Laura Enríquez, quien no estará en el desempate, el restante 22.78 por ciento de los sufragios.Sobre la ventaja que mostró su adversario en el conteo final, Samaniego fue enfático en las oportunidades que tiene de vencerlo en el desempate.“Es cierto que él tuvo el 48 por ciento, pero eso quiere decir que el 52 por ciento de los electores no votaron por él”, afirmo el candidato que se aventura por primera vez en una contienda por un cargo público.“Es cierto que soy nuevo (en la política), pero por lo mismo ‘no tengo cola que me pisen’ (sic), no voy a dividir a la comunidad con decisiones que pueda tomar, estoy limpio y aunque no soy político de carrera larga he sentido un gran impulso con la gente que me sigue demostrando su apoyo”, dijo Samaniego en referencia a su contendiente y el estado actual de su campaña.De acuerdo a información proporcionada por el mismo Samaniego, a la fecha se han pronunciado a favor de su candidatura personas como el senador José Rodríguez; Rick Wyles, Sheriff del Condado de El Paso y José Esparza, Procurador de Condado de El Paso.Dentro de la plataforma que el candidato ha dado a conocer, en miras de ser electo al puesto, Samaniego pondera una mejor organización en la finanzas del Condado de El Paso, revisar los actuales presupuestos y dar especial atención a la preservación histórica.“Estoy convencido que necesitamos un juez del Condado que ponga orden, alguien que sea un experto en organización de empresas y de recursos, que es algo que yo he hecho por muchos años”, dijo Samaniego, quien cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de Notre Dame.“El participar en el desempate me ha hecho ver que tengo otra oportunidad para conocer a más gente y sus inquietudes, a aquellos que quieren conservar edificios históricos que hablan de nuestra historia y que hay que preservar, ya que quienes quieren demolerlos nos estarían robando nuestra cultura”, afirmó el candidato.Samaniego hizo referencia al Turismo Histórico como uno de los puntos principales en los que piensa enfocarse en caso de ser elegido. “No es posible que teniendo tanta riqueza cultural en El Paso solamente representemos el 2 por ciento de todo el turismo histórico que hay en el Estado”.Del mismo modo Samaniego atizó el tema del impuesto a la propiedad, como uno de los temas que requieren ser revisados, ya que a su parecer las cifras actuales no tienen peso suficiente para mantenerse como están.“No es posible tampoco que el impuesto a la propiedad en El Paso sea el tercero más alto en el estado, no podemos esperar a que seamos el número uno en este renglón”, subrayó.“Mi principal fortaleza es que soy alguien que se ha especializado en la organización, justo lo que necesita El Paso”, afirmó Samaniego.