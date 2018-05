La Red Fronteriza por los Derechos Humanos realizó la quinta edición del evento de reunificación familiar “Abrazos No Muros” en el límite fronterizo entre México y los Estados Unidos.Se busca dejar en claro la fuerza de la unidad en tiempos de separación.Más de 300 familias de ambos lados de la frontera formaron parte de este evento binacional, el cual les permitió reunirse por tres minutos con sus seres queridos, abrezarse, convivir, llorar y en algunas ocasiones, conocerse por primera vez.“En Estados Unidos los migrantes están sufriendo un ataque sin precedentes, histórico, no sólo desde el centro de poder, en donde está saliendo una narrativa que hace de nuestros migrantes, criminales, sino que también se están desarrollando proyectos de detención y deportación masiva”, dijo Fernando García, director de la Red Fronteriza.Dijo que la actual política de la administración del presidente Trump no sólo desea la construcción de muros “absurdos” para dividir territorios, sino que además busca dividir a las familias migrantes que crucen esta frontera.“Mamás y papás que crucen con sus niños van a ser separados y encarcelados… de lo que no se habla es de la crisis que está sufriendo la familia migrante, están reventando nuestras familias, destruyéndolas, padres separados de sus hijos, esposos, hermanos, abuelitos separados de sus familias como parte de la política institucional en los Estados Unidos”, remarcó.Razón por la cual eventos de reunificación familiar como este cumplen múltiples objetivos, refleja en sí un acto de amor familiar, de comunidad, de dignidad y de protesta ante estas políticas que sólo buscan devastar.Ramón Pizarro Caballero tuvo la oportunidad de convivir con su familia gracias abrazos no muros número 4 que se llevó a cabo el 24 de junio del 2017. Con tres minutos, por escasos que fueron, pudo abrazar a su familia la cual se encuentra fragmentada por diversas razones migratorias. “Lo que está haciendo este señor [Trump] no sirve para nada”, comentó.Hilda Martínez y sus cinco hijos tuvieron la oportunidad de reunirse con Iván Castañeda, ya que hace un mes fue deportado de la ciudad de Denver, Colorado. La familia programó este viaje hacia la frontera sur al enterarse que existía este evento de reunificación.“Necesito a mi esposo y mis niños necesitan a su papá, el poder verlo significó mucho a pesar de ser un momento tan pequeño, pero vale la pena el viaje ya que no sé cuándo lo volvamos a ver o lo volvamos a abrazar”, mencionó entre lágrimas.María Nájera no había visto a sus hijos, nietos en una década y fue la primera vez que conoció a los bisnietos, reunión emotiva que dejo a la señora Nájera en lágrimas. “Les dije que siguieran unidos como yo les enseñé, esta reunión significa mucha alegría, pero también muchas emociones”, contó.Entre lágrimas de felicidad y de tristeza cada encuentro era diferente, niños pequeños conociendo a sus abuelos, padres reuniéndose con sus propios padres y parejas separadas por cuestiones migratorias pudieron darse un beso después de meses o años.El amor estaba presente cuando Martín Portillo, un voluntario del evento le pidió matrimonio a su novia Daisy Arvizu, quien también estaba ayudando a coordinar a las familias y es beneficiaría de DACA.“Aquí le pedí matrimonio porque quería que estuviera su papá y con la familia junta, quería demostrar que todo es posible en la frontera y las familias deben de estar juntas”, dijo Martín, mientras que Daisy, quien le contestó si a su propuesta, dijo haber estado sorprendida y muy feliz.Los organizadores de abrazos no muros buscan que esta quinta edición no sea la última, y a pesar de la creciente rigidez de las legislaciones federales, la presencia militar o las amenazas de separación familiar, la Red Fronteriza continuará su labor y continuará programando, planeando y realizando eventos como este a favor de la comunidad migrante.