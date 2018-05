Bajo los acordes de una melodía triunfal cientos de estudiantes entraron jubilosos vestidos con su sombría toga en color negro y su birrete al centro de Convenciones Don Haskins para ocupar su lugar y recibir ansiosos su diploma producto del esfuerzo, consistencia y visión para enfrentar la vida futura.Durante la celebración de tres ceremonias de las áreas de Liberal Arts, enfermería, escuela de farmacias, educación, administración de empresas, ciencias e ingeniería dos mil 900 alumnos de la Universidad de Texas en El Paso -UTEP- recogieron su constancia de conclusión de estudios.“A la hora de recibir el diploma hubo sentimientos encontrados al recordar que venimos a este país y dejamos el nuestro, nuestra patria y hasta abandonamos a la familia en busca de una mejor calidad de vida”, dijo visiblemente nostálgico, pero emocionado Christian Morales Castañeda, egresado de la carrera de Literatura en Inglés y Americana y merecedor de diversas distinciones honoríficas.Para él, al igual que muchos no fue una tarea sencilla, en esos cuatro años hubo mucho estudio, acompañado de desvelos, levantadas temprano y estrés. Sin embargo no sólo ellos sufrieron el sacrificio, sino que fue compartido con sus padres y familiares.Ahora, coincide con sus compañeros, llegó la hora de decidir el camino a tomar profesionalmente. “Ya listo, tengo que decidir mi rumbo. Es algo escalofriante pero creo que valió la pena el reto”, dijo quien sueña en un futuro convertirse en un escritor y compartir sus libros con la comunidad.Para ambos estudiantes el haber egresado de la Universidad de Texas en El Paso les representa un orgullo, pero sobre todo están agradecidos porque a pesar de venir de un país que no es el de ellos fueron acogidos con respeto. “A pesar de que teníamos un pie en México y otro aquí, nunca recibí una mala cara y por eso estoy aquí.De igual forma piensa Allan Cruz Castruita, egresado de Diseño Gráfico y Publicidad quien al igual que Christian llegó a este país a temprana edad. “Me siento muy orgullosos de mí mismo, porque sé que este es el esfuerzo del trabajo personal, de mis papas, maestros, amigos y sobre todo de Dios, que representa uno de mis logros más grandes”.Ambos señalaron que por lo pronto aplicaran para un empleo, pero no descartan en el corto plazo enrolarse en una maestría para desarrollarse mejor en un ámbito profesional.“Nos sentimos muy contentos y orgullosos de que mi hijo haya graduado. Nos faltan tres todavía”, dijeron emocionados Martha y Juan, padres de Allan quienes junto con su familia acudieron a la graduación y disfrutar del acontecimiento.Para Arturo Barrio, asesor de la Presidencia de Estudios para México y América Latina, cada ceremonia de graduación les representa una alegría al ver el cierre del ciclo comenzado por los alumnos al proyectar su carrera al llegar a UTEP.“Se siente la energía de las familias, los alumnos y nosotros como universidad nos sentimos congratulados por ese esfuerzo compartido de alumnos, maestros, personal administrativo y trabajadores en general”, dijo.

